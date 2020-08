Nicolas Cage sera un dragon dans une série pour Amazon

Nicolas Cage tout feu tout flamme

Selon nos confrères de Deadline, Nicolas Cage aurait en effet signé pour prêter sa voix au personnage principal de Highfire. Il s'agit d'une adaptation du roman du même nom d'Eoin Colfer, sorti en janvier 2020 aux Etats-Unis. Le livre n'est pas encore édité en France.

La série de 8 épisodes sera hybride, mélangeant prises de vues réelles et animation.

L'acteur prêtera sa voix à Lord Highfire, un ancien dragon qui a fait régner le chaos sur terre pendant des années. Lassé de détruire, il disparaît et part se cacher en Lousiane où il coule des jours paisibles au milieu d'alligators. Le quotidien de celui qui se fait maintenant appeler Vern ? Sirotage de vodka, enchaînement de cigarettes et visionnage en boucle du film Flashdance. Il est tellement fanatique du film de 1983 qu'il porte même un t-shirt marqué de son logo. Cette existence plutôt calme est malgré tout bousculée par l'apparition d'Everett "Squib" Moreau, un ado dont le patron un peu louche s'est fait assassiner par un policier véreux. Le duo improbable va se lancer dans la résolution de ce crime et partager de nombreuses aventures.

Highfire est développé par Amazon pour sa plateforme de streaming Prime Video. Davey Holmes, créateur de la série Get Shorty et producteur de Shameless et Pushing Daisies, en sera le showrunner. Nicolas Cage endossera également à ses côtés le poste de producteur exécutif.

Eoin Colfer, la plume en vogue

L'auteur irlandais est en effet l'heureux papa de la saga Artemis Fowl, adaptée cette année par Disney et mise en scène par Kenneth Branagh. Au casting, on retrouvait Colin Farrell, Lara McDonnell, Ferdia Shaw, Josh Gad et Tamara Smart. Ce film à gros budget a été une des victimes collatérales de l'épidémie de Covid-19. Sa sortie au cinéma a été annulée, et le film s'est retrouvé disponible en exclusivité et directement sur Disney +.

La saga littéraire débutée en 2003 compte 8 tomes de son histoire principale. On y suit les aventures d'Artemis Fowl, un ado de 12 ans, génie qui met son intellect au service du crime. Il faut dire que son père est un des grands noms de la pègre internationale.

Le film a été très froidement reçu par les fans et la critique. Si Disney y voyait pourtant le début d'une probable franchise cinématographique, l'idée a désormais du plomb dans l'aile. Qu'en a pensé CinéSéries ? Retrouvez notre avis (pas très positif) dans notre critique.

Romancier à succès, Eoin Colfer est également crédité au scénario du film Poison Pen et de la série Half moon Investigations.

Nicolas Cage : la loi des séries

L'acteur oscarisé pour Leaving Las Vegas serait-il à un tournant de sa carrière ? Alors qu'il n'était jamais apparu à la télévision, il sera également à l'affiche d'une autre série annoncée pour l'année prochaine. En plus de ce Highfire, il sera le héros de l'adaptation en série de Au Royaume des fauves (Tiger King), le phénomène documentaire de Netflix. On y suivait le quotidien de l'incroyable Joe Exotic, collectionneur de fauves, homosexuel polygame, chanteur de country, et amateur de fusils d'assaut. Un rôle totalement adapté à la démesure de la folie et du talent de Nicolas Cage. La série est produite par CBS.

Au cinéma, l'acteur sera bientôt à l'affiche de The Unbearable Weight of Massive Talent aux côtés de Pedro Pascal. Un autre projet fou où Cage se jouera lui-même hanté par son double des années 90.