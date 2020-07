Nine Perfect Strangers : le réalisateur de Warm Bodies dirigera la série avec Nicole Kidman

La série "Nine Perfect Strangers" avec Nicole Kidman et Melissa McCarthy se dévoile encore un peu plus. Le réalisateur de la série vient d'être annoncé et ce n'est autre que Jonathan Levine, l'homme derrière le film de zombies "Warm Bodies".

L’intrigue de Nine Perfect Strangers

Il y a quelques mois, Cinéséries vous annonçait l’arrivée d’une nouvelle série sur la plateforme Hulu, Nine Perfect Strangers. La série est adaptée du roman de Liane Moriarty (l’écrivaine derrière le roman Big Little Lies). L’histoire de Nine Perfect Strangers prend place dans une luxueuse station thermale baptisée la Tranquillum House. Neuf citadins qui ne se connaissent pas décident de s’offrir ce séjour dans l’espoir de se ressourcer. Chacun est prêt à se donner les moyens d’atteindre leur but individuel. Cependant tout ne va pas se passer comme prévu pour ces neufs parfaits étrangers quand des tensions vont peu à peu voir le jour…

Nicole Kidman interprétera Masha, la mystérieuse directrice de ce centre. A ces côtés on retrouvera l’actrice Melissa McCarthy dans le rôle d’une pensionnaire nommée Francis. L’actrice de 49 ans a su prouver qu’elle était aussi à l’aise dans les comédies (Spy) que dans des drames (Les Faussaires de Manhattan). Le casting est complété par Luke Evans, qui jouera un homme nommé Lars, Manny Jacinto interprétera Yao, Melvin Gregg sera Ben, Samara Weaving incarnera Jessica et Tiffany Boone jouera Delilah.

Nine Perfect Strangers : Jonathan Levine passe derrière la caméra pour

Avec l’annonce de ce casting éclectique, il ne manquait plus que l’annonce de la (ou des) personne qui allait réaliser la série. C’est le média Comingsoon qui annonce la nouvelle : on retrouvera Jonathan Levine derrière la caméra pour les huit épisodes de cette mini-série. Nine Perfect Strangers est la deuxième série réalisée par Jonathan Levine. Le réalisateur américain est connu pour des longs-métrages tels que Warm Bodies, 50/50 ou plus récemment Séduis-moi si tu peux !. Jonathan Levine assurera aussi le rôle de producteur exécutif de la série. David E. Kelley, le créateur de la série Big Little Lies sera (entre autres) aussi producteur de la série. Les fans du programme de HBO devraient trouver leur bonheur dans cette série inédite.

Aucune date de diffusion n’a encore été donnée. Il es tout de même reporté que la série devrait faire son apparition sur la plateforme Hulu en 2021.