Nine Perfect Strangers : Michael Shannon dans la série avec Nicole Kidman

Michael Shannon vient de signer pour rejoindre le casting déjà très fourni de la production Hulu "Nine Perfect Strangers", dans laquelle on verra aussi Nicole Kidman. La mini-série devrait débarquer sur la plateforme de streaming en 2021, sans que l’on sache encore précisément quand.

De quoi parlera la série ?

Nine Perfect Strangers sera adaptée du livre éponyme de 2018 écrit par Liane Moriarty, l’auteure de Big Little Lies, qui a aussi connu une adaptation en série. L’histoire se déroule dans une station de santé et de bien-être qui promet à ses clients de les guérir et les transformer. On y suit neuf citadins stressés qui tentent de trouver un moyen de vivre d’une meilleure manière. La directrice de l’établissement, Masha, les observe à distance, en mission pour revigorer leur esprit et corps fatigués. Mais les neuf étrangers n’ont aucune idée de ce qui les attend.

La semaine dernière, nous vous annoncions que Jonathan Levine réaliserait Nine Perfect Strangers. Et la série continue de prendre forme. D’après Deadline, Michael Shannon y jouera Napoleon, un personnage qui, dans le livre de Moriarty, a perdu un fils. Nicole Kidman interprétera elle Masha, la directrice de la station, et retrouvera ainsi l’univers de Moriarty après avoir été l’une des têtes d’affiche de Big Little Lies. Nine Perfect Strangers bénéficiera d’une distribution en or, puisque Shannon et Kidman ne seront pas les seuls acteurs réputés à s’y donner la réplique. Melissa McCarthy jouera le personnage de Frances et Luke Evans sera Lars. On pourra aussi y voir Manny Jacinto dans le rôle de Yao, Melvin Gregg dans celui de Ben, Samara Weaving jouer Jessica et Tiffany Boone prêter ses traits à Delilah.

Nine Perfect Strangers, pas le seul projet à venir de Michael Shannon et Nicole Kidman

En attendant Nine Perfect Strangers, on pourra retrouver Michael Shannon dans The Quarry, un thriller aussi adapté d’un roman, cette fois écrit par Damon Galgut. Il y interprétera un policier qui fait face à l’arrivée d’un mystérieux pasteur dans sa petite ville du Texas. Le film n’a pas encore de date de sortie.

Quant à Nicole Kidman, elle a plusieurs projets à venir en plus de Nine Perfect Strangers, qui bénéficieront tous eux aussi de gros castings. Elle sera bientôt à l’affiche de la comédie musicale de The Prom, réalisée par le créateur d’American Horror Story, Ryan Murphy. Elle tiendra aussi l’un des principaux rôles de l'ambitieux The Northman, une histoire de vengeance du temps des Vikings qui se déroulera en Islande, au Xème siècle. Enfin, elle reprendra son rôle d’Atlanna dans Aquaman 2, dont la sortie est prévue pour le 14 décembre 2022.