Nobody Wants This : très bonne nouvelle pour la suite de l’énorme carton de 2024

Ayant attiré un très grand nombre d’abonnés Netflix l’année dernière, "Nobody Wants This" aura une saison 2. Or, les fans de la série seront ravis d’apprendre l’information qui vient de tomber sur ces nouveaux épisodes.

Nobody Wants This va avoir de nouveaux épisodes

En septembre dernier, l’une des nouvelles comédies romantiques proposées par Netflix était Nobody Wants This. La série tourne autour de Joanne, une femme agnostique qui tient un podcast sur le sexe, et Noah, un jeune rabbin devenu récemment célibataire. Malgré leurs différences et l’inquiétude de certains de leurs proches, ils tombent follement amoureux.

Nobody Wants This a rencontré un très grand succès à sa sortie. Elle a été l’une des séries les plus vues sur Netflix en 2024. Peu de temps après sa sortie, le streamer a donc sans surprise annoncé la mise en chantier d’une deuxième saison. Cinq mois plus tard, nous apprenons une très bonne nouvelle sur la suite du show créé par Erin Foster.

Le deuxième chapitre est en tournage

Via un post sur son compte instagram, Netflix vient d’annoncer une nouvelle qui va réjouir tous les fans de Nobody Wants This. Nous apprenons ainsi que le tournage de la deuxième saison de la série a désormais débuté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Pour accompagner la nouvelle, Netflix a partagé une photo des prises de vues de cette deuxième saison. Elle nous montre Kristen Bell et Adam Brody, les deux stars du show, allongés sur un canapé tout sourire.

Combien de saisons pour la série ?

Pour rappel, il y a un changement important pour les nouveaux épisodes de Nobody Wants This. Jenni Konner et Bruce Eric Kaplan ont pris la place d’Erin Foster en tant que showrunners de la saison 2. La créatrice de la série reste toutefois impliquée dans l’écriture et la production des nouveaux épisodes.

Netflix n’a pas encore dévoilé la date de sortie des nouveaux épisodes de Nobody Wants This. Mais avec ce début de tournage, cette deuxième saison pourrait sortir un an après la première. C’est-à-dire à l’automne prochain.

La série devrait en tout cas se poursuivre au-delà de la saison 2. En décembre dernier, au cours d’une interview avec Deadline, Erin Foster a expliqué qu’elle voulait faire « autant de saisons que possible ». Si Nobody Wants This continue d’être aussi populaire, plusieurs nouvelles saisons devraient donc être lancées.