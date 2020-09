Norman Reedus (The Walking Dead) prépare une série pour AMC

Norman Reedus n'a pas commencé sa carrière dans "The Walking Dead" mais c'est bien son rôle de Daryl qui l'a fait exploser. L'acteur continue d'être l'une des stars du show horrifique d'AMC et il prépare, avec le même network, une toute nouvelle création.

Norman Reedus se lance dans un autre projet

Norman Reedus doit beaucoup à The Walking Dead. La série lancée en 2010 lui a donné une place de plus en plus grande au fur et à mesure des saisons. Le scénario place Rick (Andrew Lincoln) comme héros mais d'autres figures intéressantes gravitent autour de lui et l'accompagnent dans ce monde envahi par les zombies. Après 10 ans de collaboration, Norman Reedus et AMC ont conforté leur entente en signant un deal de deux ans. Le premier projet à voir le jour dans ce contexte est la série Undone By Blood or the Shadow of a Wanted Man, un western tiré des comics de chez AfterShock. S'il paraît très probable que l'acteur endosse le rôle principal, il est officiel qu'il sera le producteur du show.

L'histoire se déroule dans les années 70 et suit Ethel Grady Lane, une jeune femme qui veut venger la mort de ses proches. Elle connaît le responsable et se sent prête à faire couler le sang. Pour parvenir à atteindre son objectif, elle se réfère au roman qui met en scène le pistolero Solomon Eaton. C'est ce rôle que l'on imagine destiné à Norman Reedus. Rien n'est signé pour le casting mais cette composition se rapproche de celle de Daryl, avec un côté badass et une facilité à faire preuve de violence quand cela est nécessaire. Il ne s'agira pas de se réinventer si l'acteur incarne ce Solomon Eaton.

Les créateurs des comics, Zac Thompson et Lonnie Nadler, seront inclus dans le développement de la série pour veiller à la fidélité. Du western, qui plus est violent, ce n'est pas fréquent à la télévision et cette proposition nous enchante. Aucune date pour la production ou la diffusion n'est annoncée.

Il n'en a pas fini avec The Walking Dead

La série qui lui a donné sa réputation s'apprête prochainement à fermer ses portes. AMC a annoncé que la saison 11 sera la dernière mais l'univers a encore des choses à nous offrir. Le spin-off Fear The Walking Dead continue, le second intitulé World Beyond débute en octobre et la chaîne va combler l'annulation de la série mère par un nouveau spin-off qui se concentrera sur Daryl et Carol, avec Norman Reedus et Melissa McBride. Daryl a toujours été un personnage apprécié par le public. Son état d'esprit, ses failles et son courage plaisent aux fans. Son interprète y est aussi pour quelque chose, en ayant su apporter du charisme et une présence à l'écran. Il a encore plus gagné en consistance quand Rick Grimes a quitté la série et qu'il fallait d'autres figures pour prendre le lead.

Le voir ailleurs sera une bonne opportunité pour sa carrière car il ne faut pas qu'il reste cantonné à un unique rôle important comme ça a parfois été le cas pour certains acteurs qui n'ont pas su rebondir. Hormis dans The Walking Dead, on n'a que rarement l'occasion de le découvrir dans d'autres séries et films. Le show zombiesque lui demande beaucoup de temps et les créneaux sont rares dans son agenda. Les joueurs de jeux vidéo ont pu l'incarner dans Death Stranding, la dernière expérience d'Hideo Kojima.