Voici le nouveau Dexter pour la prochaine série préquel

Showtime développe actuellement un préquel de "Dexter". Celui-ci a franchi une étape importante puisqu’il vient de trouver les interprètes de ses trois personnages principaux.

Dexter va s’offrir un préquel

Dexter est sans conteste l’une des séries les plus iconiques des années 2000 et 2010. Son concept original fait d’un tueur en série le personnage central de l’histoire. Le show suit ainsi un homme travaillant au département de criminologie de la police de Miami alors qu’il assouvit lui-même ses propres pulsions meurtrières.

Dexter ©Showtime

Diffusée à partir de 2006 aux États-Unis, la série a été un gros carton. Elle a notamment fait de son principal interprète, Michael C. Hall, une véritable star. Ce succès a donné lieu à une suite, New Blood, sortie en 2021. Désormais, comme annoncé en février 2023, de nouvelles histoires dans ce même univers se préparent. Dont un préquel. Or, celui-ci vient de trouver ses trois principaux interprètes.

Un nouveau titre et trois acteurs pour le show

Variety nous apprend désormais que le préquel de Dexter devrait s’intituler Original Sin. Le principal protagoniste sera joué par Patrick Gibson. Son père adoptif, Harry Morgan, sera lui interprété par Christian Slater. Quant à sa sœur, Debra, elle sera campée par Molly Brown. Les trois acteurs succèderont donc à Michael C. Hall, James Remar et Jennifer Carpenter, les interprètes de ces personnages dans la série originale.

L’intrigue d’Original Sin prendra place en 1991, soit quinze ans avant le début de la série principale. Elle suivra Dexter alors qu’il vient de terminer ses études et s’apprête à commencer un stage au département de criminologie de la police de Miami. Devant apprendre à contrôler ses pulsions meurtrières, il accepte de suivre un code qui l’aidera à trouver des gens qui méritent d’être éliminés de la société tout en échappant à la police.

Un nombre d’épisodes mais pas encore de date de sortie

Dexter : Original Sin se découpera en dix épisodes. Le show n’a pas encore de date de sortie. Quant aux autres séries annoncées comme étant en développement en février 2023, on attend encore de leurs nouvelles.

Parmi ces nouvelles histoires, une deuxième saison de New Blood pourrait voir le jour. Elle suivrait cette fois le fils de Dexter alors qu’il doit lui-même déterminer s’il a, comme son père, de violentes pulsions meurtrières. Un spin-off sur le personnage du Trinity Killer pourrait aussi être lancé.