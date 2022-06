Obi-Wan Kenobi : cette réplique qui a fait réagir les fans de "Star Wars"

Le final de "Obi-Wan Kenobi" aura offert aux fans un sympathique clin d'œil aux films Star Wars. Une réplique culte qui avait déjà été entendue de la bouche d'Ewan McGregor et d'Alec Guinness.

Terminé pour Obi-Wan Kenobi

La série Obi-Wan Kenobi, centrée sur le célèbre Jedi entre les événements de La Revanche des Sith (2005) et Un nouvel espoir (1977), s'est refermée après un sixième épisode. Une conclusion qui sert à connecter toujours plus (que nécessaire) les deux premières trilogies. On a ainsi vu Obi-Wan et Dark Vador s'affronter une nouvelle fois et une "victoire" pour le côté clair de la force. Sauf que Vador a laissé entrevoir des sentiments toujours présents, et qui ressortiront donc dans Le Retour du Jedi (1983). De même, Kenobi a terminé son voyage apaisé, parvenant enfin à voir son ancien maître Qui-Gon. Une manière d'ouvrir vers le sage Obi-Wan incarné par Alec Guinness.

Obi-Wan Kenobi ©Disney+

Même si ces liens sont cohérents, ils nous paraissent sur-explicatifs et peu utiles (voir notre critique). La saga Star Wars fonctionnait déjà sans, et les zones de flous nécessitaient simplement que les spectateurs fassent travailler un minimum leur imagination. Néanmoins, une partie des fans semble avoir été convaincue. Et au milieu de tous ces éléments, il faut admettre que certains clins d'œil à des anciens films ont été bien vus. C'est le cas d'une réplique culte d'Ewan McGregor, entendue à nouveau dans le final d'Obi-Wan Kenobi.

Il l'a dit !

Alors qu'Owen lui permet de rencontrer enfin le jeune Luke, Obi-Wan s'approche du garçon et lui dit, en anglais : "Hello there". Qu'on pourrait traduire par "Bonjour à vous/toi". Une phrase qui n'est pas anodine pour les fans de Star Wars. En effet, avant la série, Ewan McGregor avait lâché cette réplique au Général Grievous dans La Revanche des Sith. Et avant lui, c'est Alec Guinness qui l'avait dit à R2D2 dans Un nouvel espoir. Cette phrase est donc devenue la signature d'Obi-Wan et est aujourd'hui un mème sur internet.

Forcément, les spectateurs attentifs n'ont pas manqué de relever ce moment. Cette "simple" phrase en a ravi plus d'un comme en attestent certaines réactions sur Twitter.

Obi-Wan Kenobi est disponible en intégralité sur Disney+.