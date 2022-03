Obi-Wan Kenobi : comment Dark Vador a remplacé Dark Maul dans la série Star Wars

Obi-Wan Kenobi débutera le 25 mai sur Disney+. Dans la série "Star Wars", le Jedi fera à nouveau face à Dark Vador. Mais initialement, c'est Dark Maul qui devait revenir sur les écrans.

Obi-Wan Kenobi face à Anakin

Obi-Wan Kenobi va marquer le grand retour du personnage culte dans l'univers Star Wars. Mais la série, qui se déroulera entre La Revanche des Sith (2005) et Un nouvel espoir (1977), et qui verra le maître Jedi être perdu et brisé, comportera d'autres protagonistes bien connus des fans. Déjà, on y verra logiquement le jeune Luke Skywalker (qu'on peut apercevoir dans la bande-annonce). Mais également son oncle, à nouveau joué par Joel Edgerton.

Enfin, et surtout, Obi-Wan Kenobi sera l'occasion de faire revenir le seul et unique Dark Vador. Et Hayden Christensen a même été rappelé pour enfiler son costume. Rappelons que le Seigneur Sith était déjà réapparu sur les écrans depuis le rachat de Star Wars par Disney - mais pas joué par Hayden Christensen. C'était à l'occasion de Rogue One et notamment de cette séquence monstrueuse.

Dark Vador préféré à Dark Maul

Pourtant, le retour de Dark Vador n'était pas assuré. Le célèbre antagoniste fut l'objet de nombreuses discussions comme le révèle EW. Dans un long article qui revient sur la conception de la série, le média américain explique qu'il y a eu de longs débats au sein de l'équipe créative pour savoir s'il fallait le faire revenir ou non. Notamment en raison de la pression que cela allait leur mettre sur les épaules.

Cependant, une autre raison de cette hésitation viendrait du fait qu'un autre Sith était d'abord envisagé. C'est cette fois The Hollywood Reporter qui affirme que Dark Maul, qui marqua les esprits dans La Menace fantôme (1999), devait revenir. Ray Park, son interprète dans le film, était même fortement envisagé pour reprendre son rôle.

Dark Maul (Ray Park) - La Menace fantôme ©Lucasfilm

Dans les premiers scripts proposés par Hossein Amini, l'antagoniste devait participer activement à la poursuite de Kenobi et Luke Skywalker. Vador n'était alors pas présent. D'après des sources, ce sont Dave Filoni et Jon Favreau, qui, juste après The Mandalorian, ont donné leur avis sur la question. Et ils ont estimé qu'il fallait "aller plus loin" avec la série. Une recommandation qui a poussé Kathleen Kennedy à mettre en pause le projet et à remplacer Amini par Joby Harold.

Pas de Dark Maul donc pour la série Star Wars. Pour le moment, le personnage devra se contenter de son caméo dans Solo: A Star Wars Story. Peut-être reviendra-t-il dans un prochain projet. Mais en attendant, c'est bien l'apparition de Dark Vador qui sera scrutée dans les premiers épisodes d'Obi-Wan Kenobi. La série débutera le 25 mai sur Disney+.