Obi-Wan Kenobi : le premier script était trop sombre

Ewan McGregor va faire son retour dans le rôle d'Obi-Wan Kenobi dans la série Star Wars. Avant d'arriver sur Disney+, le projet autour du Jedi devait être encore plus sombre que ce qui nous attend.

Obi-Wan Kenobi, le dernier Jedi

C'est peu dire que la série Obi-Wan Kenobi est attendue par les fans de Star Wars. Après avoir proposé The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett, Disney+ offre au célèbre Jedi son propre show. Surtout, Ewan McGregor, qui l'a incarné dans la prélogie (1999-2005), reprend son rôle. On suivra ainsi tout le long de la saison le personnage dans une histoire qui se déroulera après les événements de La Revanche des Sith (2005), et avant ceux d'Un nouvel espoir (1977). Pour la faire court, les Jedi ont été massacrés et Obi-Wan a fuit vers Tatooine où il surveille le jeune Luke Skywalker. Mais Dark Vador compte bien retrouver son ancien maître et l'éliminer. Les Inquisiteurs sont alors envoyés pour poursuivre et éliminer les derniers Jedi.

Obi-Wan Kenobi ©Disney+

Avec la première bande-annonce dévoilée par Disney+, on se dit que le ton de la série ne sera pas très joyeux. Il faut dire qu'avec ce qu'a vécu Obi-Wan Kenobi (la purge des Jedi et le basculement vers le côté obscur d'Anakin), le héros ne devrait pas avoir la tête à la rigolade. Pour autant, EW nous apprend que la série a dû être retravaillée car les premiers scripts proposaient quelque chose de bien trop sombre. Et que même si la base était la même, la nouvelle équipe a apporté des modifications importantes.

Une production compliquée

Dès l'été 2019, le retour d'Ewan McGregor était annoncé (d'abord pour un film). Mais l'année suivante, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, a mis en pause le tournage à cause de la tournure que prenait l'histoire, explique le média américain.

Nous cherchons, en fin de compte, à faire une histoire pleine d'espoir et édifiante. C'est délicat quand vous commencez avec un personnage dans l'état où Obi-Wan serait en sortant de "La Revanche des Sith". C'est une période assez lugubre.

La productrice a alors remercié le scénariste Hossein Amini, et engagé à la place Joby Harold pour qu'il reprenne les choses en main. On comprend par là qu'il fallait amener un peu plus de lumière au scénario. Pour autant, étant donné la caractérisation du personnage, impossible de le changer radicalement. Et là dessus, Ewan McGregor s'est montré assez rassurant.

Obi-Wan est perdu. C'est un homme brisé après ce qui s'est passé avec l'ordre Jedi à la fin de l'épisode III, mais aussi ce qui s'est passé avec Anakin, qu'il a perdu au profit du côté obscur. Il ressent une énorme responsabilité et de la culpabilité.

Obi-Wan Kenobi ©Disney+

On nous promet alors que la série Obi-Wan Kenobi, prévue pour le moment pour une unique saison de six épisodes, prendra la forme d'un douloureux voyage pour que le Jedi puisse retrouver la paix, comme l'explique Joby Harold.

Dans les prequels Obi-Wan était très émotif. Quand on le revoit dans Un nouvel espoir, il est un maître zen. Je voulais comprendre ce qui a mené à cela.

Si on reste intrigué au sujet du premier scénario d'Amini, on a bon espoir pour qu'Obi-Wan Kenobi reste une proposition profonde et mature. Ce sera à découvrir sur Disney+ à partir du 25 mai.