Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor a fait ses premiers essais costumes

La série centrée sur Obi-Wan Kenobi avance tranquillement. Ewan McGregor est très excité à l'idée de reprendre son rôle. Il a même été invité sur le plateau de « The Mandalorian » pour faire ses premiers essais costumes.

Ewan McGregor bientôt de retour dans la peau d'Obi-Wan Kenobi

La série centrée sur Obi-Wan Kenobi est toujours en développement. Même si on ne sait pas encore grand chose du projet, celui-ci est bien réel, et Ewan McGregor sera de retour dans son rôle. Initialement, le projet devait être un film, mais l'échec de Solo : A Star Wars Story a obligé Disney à changer son fusil d'épaule. Obi-Wan Kenobi sera donc une série, dirigée par Deborah Chow et écrite par Hossein Amini, pour une diffusion sur Disney+.

Le show se déroulera entre les événements de La Revanche des Sith et de Un nouvel espoir, pour que l'âge du Jedi soit conforme à celui de l'acteur. On y suivra les aventures d'Obi-Wan sur la planète Tatooine, où il protégera, de loin, un certain Luke Skywalker. On ne sait pas encore si ce dernier apparaîtra dans la série, mais c'est une option plausible. L'intrigue demeure encore très secrète, mais il se murmure qu'Hayden Christensen, l'interprète d'Anakin Skywalker dans la prélogie, pourrait lui aussi revenir. Mais rien n'a encore été officialisé à ce sujet. A part ces quelques vagues informations, le projet demeure assez évasif.

Ewan McGregor a fait ses premiers essais costumes

Ewan McGregor a été convié à participer au dernier podcast Happy Sad Confused. Il a déclaré à l'animateur Josh Horowitz, qu'il avait été invité sur le tournage de The Mandalorian par la réalisatrice et productrice Deborah Chow. Le comédien en a profité pour renfiler sa toge de Jedi :

C'était drôle de marcher sur le plateau. Il y avait beaucoup des membres de l'équipe de The Mandalorian. C'était un grand moment. Puis, je suis entré dans les vestiaires, et il y avait mes vieux manteaux beiges, mes ceintures et mes bottes. Je me suis dit : « Oh mon Dieu, c'est mon ancien costume. ». C'était incroyable.

Ewan McGregor a également précisé que la série Obi-Wan Kenobi allait utiliser la même technologie que celle employée sur The Mandalorian. Confirmant ainsi l'utilisation innovante Volume LED développée par ILM.