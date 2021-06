Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor se dévoile dans la peau du Jedi

Le tournage de la série « Obi-Wan Kenobi » est actuellement en cours. De nouveaux clichés viennent de fuiter sur la toile, qui présentent le comédien Ewan McGregor de retour dans la peau du célèbre Jedi.

Obi-Wan Kenobi : l’univers Star Wars continue de s’étendre

Face au succès des deux premières saisons de The Mandalorian, Disney a décidé de capitaliser à fond sur l’univers Star Wars. Disney ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et prévoit de développer une multitude de séries et de films au cours des années à venir. Parmi ces nombreux projets, il y en a un qui est particulièrement attendu. Il s’agit d'Obi-Wan Kenobi, une série, comme son nom l’indique, centrée sur le Jedi Obi-Wan.

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) - Star Wars III : La Revanche des Sith ©LucasFilm

Dirigé par Hossein Amini et Joby Harold, le show va prendre place entre les événements de La Revanche des Sith et d'Un nouvel espoir. Le récit va suivre le Jedi Obi-Wan, caché sur la planète Tatooine, offrant une protection discrète au futur sauveur de la galaxie Luke Skywalker. La particularité de cette nouvelle série c’est que Ewan McGregor va reprendre son rôle d’Obi-Wan Kenobi et Hayden Christensen va revenir dans la peau de Dark Vador. Des personnages qu’ils ont incarnés lors de la prélogie Star Wars.

Premières images d’Ewan McGregor en Obi-Wan

Le compte Twitter Film Updates vient de partager le tout premier aperçu d’Ewan McGregor de retour dans la peau de Obi-Wan. Après quelques images du décor, on entre enfin dans le vif du sujet, avec le retour, en chair et en os, du célèbre Jedi. Le comédien apparaît dans un style un peu différent de ses précédentes incarnations. Cette fois, il ne porte pas l’uniforme traditionnel des Jedi, mais est recouvert d’un linceul noir.

Évidemment, ce ne sont encore que des aperçus fugaces de ce qui va réellement nous attendre dans Obi-Wan Kenobi. Mais c’est néanmoins un énorme plaisir de savoir que le talentueux Ewan McGregor va revenir dans les habits du célèbre Jedi. L’attente se fait en tout cas sentir…