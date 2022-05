Obi-Wan Kenobi : le Grand Inquisiteur est-il vraiment mort ?

La série « Obi-Wan Kenobi » vient de débuter sur Disney+. Le show présente un nouveau personnage peu connu du grand public : le Grand Inquisiteur. Ce dernier était déjà dans la série « Star Wars : Rebels ». Et sa présence dans la dernière série Star Wars pose un problème de continuité. Explications, avec SPOILERS !

Obi-Wan Kenobi : le retour du Grand Inquisiteur

En 2014, Dave Filoni et Simon Kinberg se lancent dans la production d’une toute nouvelle série animée Star Wars. Après The Clone Wars, le grand manitou de l’univers Star Wars présente à ses fans : Star Wars – Rebels. Ce tout nouveau produit se place après les événements de Star Wars III : La Revanche des Sith, et se termine juste avant le début de Star Wars IV : Un nouvel espoir. L’histoire raconte le destin du jeune Ezra Bridger, formé par le Jedi Kanan Jarrus. En quatre saisons, Star Wars : Rebels s’est imposée, peut-être, comme la meilleure série animée de l’univers Star Wars.

Le Grand Inquisiteur (Rupert Friend) - Obi-Wan Kenobi ©LucasFilm / Disney+

Au cours de sa première saison, le show présente aux fans un tout nouveau personnage : le Grand Inquisiteur. Cet ancien Jedi qui s’est tourné vers le côté obscur pour servir les intérêts de l’Empire prend en chasse Ezra et son équipe. Pendant toute la première saison, il est l’antagoniste principal de nos héros. Le personnage est de retour pour la première fois en version live dans la récente série Obi-Wan Kenobi. Incarné par Rupert Friend, il est chargé par Dark Vador de retrouver le Jedi Nari sur Tatooine. Déjà présenté comme le Grand Inquisiteur, il dirige une équipe de plusieurs Inquisiteurs qui devraient donner du fil à retordre à Obi-Wan.

Une mort abhérente

À la fin du deuxième épisode d'Obi-Wan Kenobi, le Grand Inquisiteur se fait trahir par Reva, qui l’assassine de sang-froid. Un acte totalement inattendu pour la simple et bonne raison que cela crée un anachronisme dans la timeline de l’univers Star Wars.

En effet, la première saison de Rebels se déroule quatre ans après les événements d’Obi-Wan Kenobi. Pour vous situer dans la timeline Star Wars, la bataille de Yavin (quand Luke détruit l'étoile noire) à la fin de Un nouvel espoir est considéré comme l’an 0 dans l’univers de George Lucas. Star Wars : Rebels se déroule entre -5 et 0 avant la bataille de Yavin. Ce qui veut dire que la première saison de la série de Dave Filoni se déroule cinq ans avant les événements de Star Wars IV. Obi-Wan Kenobi se déroule neuf ans avant la bataille de Yavin. Vous le voyez venir le faux raccord ?

Comment est-ce possible ?

Si on suit cette timeline officielle, le Grand Inquisiteur ne peut donc pas être mort dans l’épisode 2 d'Obi-Wan Kenobi. Il y a alors trois explications concernant cette mort brutale et illogique. La première, c’est que le Grand Inquisiteur n’est pas mort. Le personnage peut, à la manière de Dark Maul, revenir d’entre les morts, ce qui expliquerait sa présence dans Rebels quatre ans plus tard. Mais avec un trou dans le ventre, difficile d’en sortir indemne.

Le Grand Inquisiteur - Star Wars : Rebels ©LucasFilm

La seconde explication, c’est qu’il ne s’agit pas du même Grand Inquisiteur que dans Rebels, malgré des physiques extrêmement proches. Il pourrait s’agir de son frère ou d’un membre de la même espèce, même si aucun indice ne tend vers cette hypothèse. Enfin, la dernière explication, c’est que Disney fait littéralement n’importe quoi. Il s’agirait donc d’un immense faux raccord de la part de la production, qui aurait oublié que Star Wars : Rebels se déroule après Obi-Wan Kenobi. Difficile à croire. Une erreur de cette taille serait totalement inédite, et parfaitement inacceptable. En tout cas, cette mort, qui défie le canon de la licence, laisse les fans totalement dubitatifs... On attend donc la suite des épisodes d’Obi-Wan Kenobi pour obtenir, on l’espère, des éléments de réponse…