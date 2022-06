Obi-Wan Kenobi : un retour fracassant pour Dark Vador dans l'épisode 3

L'épisode 3 de la série « Obi-Wan Kenobi » vient de débarquer sur Dinsey+. Un troisième chapitre qui marque déjà les spectateurs grâce au retour remarqué de Dark Vador. Voici tout ce qu'il faut retenir de ce troisième épisode. Attention, SPOILERS !

Obi-Wan Kenobi : l'intrigue commence à se préciser

Disney+ vient de dévoiler le troisième épisode de la série Obi-Wan Kenobi. Créée par Hossein Amini et Joby Harold, la série se place entre les événements de Star Wars III : La Revanche des Sith et Star Wars IV : Un nouvel espoir. Le récit raconte les aventures du Jedi Obi-Wan, qui a survécu à l'Ordre 66 et qui se cache sur la planète Tatooine. Fatigué et apeuré, il surveille le jeune Luke Skywalker dans les sables de cette planète iconique.

Obi-Wan (Ewan McGregor) - Obi-Wan Kenobi ©Disney+ / LucasFilm

En parallèle, Dark Vador lance ses Inquisiteurs à la poursuite d'Obi-Wan. L'une d'entre eux, Reva, décide de kidnapper Leia Organa pour attirer le célèbre Jedi en dehors de Tatooine. Si les deux premiers épisodes se concentrent sur l'opposition entre Obi-Wan Kenobi et quelques Inquisiteurs, l'épisode 3 passe à la vitesse supérieure et met directement en scène l'immense Dark Vador.

Le retour remarqué du Seigneur Sith

La fin de l'épisode 2 teasait déjà son retour. Et cela fait maintenant plusieurs mois que les fans de l'univers Star Wars savent que le comédien Hayden Christensen va reprendre le rôle de Dark Vador pour les besoins de la série Obi-Wan Kenobi. L'occasion pour eux de revoir se former un duo iconique du septième art : Ewan McGregor et Hayden Christensen.

On peut dire qu'on n'a pas été déçu. Hossein Amini et Joby Harold n'ont pas attendu longtemps avant de lâcher le monstre. Casque noir, longue cape sombre qui traîne au sol, respiration bruyante et robotique, et superbe sabre laser rouge, Dark Vador est bien de retour dans ce chapitre 3, et en pleine forme.

Dark Vador (Hayden Christensen) - Obi-Wan Kenobi ©Disney+ / LucasFilm

Deborah Chow, qui réalise ce nouvel épisode, met en scène le puissant Vador sous son meilleur jour. Le personnage apparaît dans le même état d'esprit que dans Rogue One. Il est plein de rage, de rancœur, de tristesse, et fait preuve d'une violence dont la seule restriction est le PG-13 de Disney. 10 ans se sont écoulés depuis son affrontement face à Obi-Wan à la fin de La Revanche des Sith. Pourtant, il cultive depuis une envie de vengeance qui ne cesse d'enfler. Il ne veut qu'une chose : faire souffrir son ancien maître. Un caractère violent et instable parfaitement représenté à l'écran.

Vador use d'une violence froide et impressionnante. Alors qu'il n'hésite pas à tuer des innocents de sang froid via la Force, il représente une menace immense pour Obi-Wan. Ce dernier ne fait d'ailleurs clairement pas le poids face à son ancien apprenti qui le surclasse sans difficulté. Obi-Wan ne semble plus être dans la capacité de vaincre son ancien ami. Cette première confrontation entre les deux personnages se solde donc par une défaite du Jedi. De quoi rappeler une chose évidente mais passionnante autour du personnage : Obi-Wan est brisé mentalement comme physiquement, et n'est plus que l'ombre de lui-même.

Un plaisir non dissimulé

Même si ce troisième épisode n'est pas exempt de défauts (une confrontation aux sabres un peu molle, des facilités scénaristiques redondantes, un manque de violence graphique inhérent aux productions Disney), c'est un immense plaisir que de retrouver Dark Vador sur le devant de la scène. Son costume et le sound design de sa respiration sont une fois de plus extrêmement impactants, et renvoient les spectateurs à leurs souvenirs nostalgiques. La série permet de rappeler pourquoi Dark Vador est aussi iconique. Une présence magnétique magnifiée par une approche esthétique absolument emblématique.

Obi-Wan (Ewan McGregor) - Obi-Wan Kenobi ©Disney+ / LucasFilm

Hayden Chritensen a le droit à une courte apparition sans le costume de Vador. Ce qui permet aux fans de retrouver le visage d'Anakin Skywalker presque 20 ans après sa dernière apparition (et surtout au comédien de montrer un peu sa tête). Enfin, les plus observateurs auront reconnu deux éléments indissociables du personnage. La forteresse de Palpatine sur la planète Mustafar où Dark Vador a élu domicile. Et la célèbre voix de James Earl Jones qui double encore le Seigneur Sith, plus de quarante ans après ses débuts dans la trilogie originale.