Ce thriller culte au twist choquant va être adapté en série

Après le remake de 2013 signé Spike Lee, "Old Boy" de Park Chan-wook va cette fois être adapté en série. Le réalisateur sud-coréen est impliqué dans le développement de ce projet.

Old Boy : film culte de Park Chan-wook

Beaucoup ont découvert le cinéma de Park Chan-wook avec son excellent Old Boy (2003). Tiré d'un manga éponyme (1997) de Nobuaki Minegishi et Garon Tsuchiya, le film a marqué les esprits par sa violence et sa noirceur, autant que par la virtuosité de la mise en scène. Dans ce deuxième opus de la trilogie de la vengeance du cinéaste - avec Sympathy for Mr Vengeance (2002) et Lady Vengeance (2005) -, on découvre un homme kidnappé et séquestré pendant des années dans une pièce. 15 ans plus tard, il est relâché et décide de retrouver le responsable. Mais ce qu'il va découvrir sera pire que ce qu'on croit...

Il y a en effet dans Old Boy un twist terrible qui fait totalement changer la perception du spectateur sur les protagonistes. On ne le révélera pas ici pour ceux qui n'auraient jamais vu ce chef-d'œuvre, mais on en parlait récemment ici à l'occasion d'une ressortie 4K du film.

Après le remake de Spike Lee, la série

Immense succès en Corée du Sud avec plus de trois millions d'entrées, et récompensé du Grand prix du jury lors du Festival de Cannes 2004, Old Boy est considéré comme un film culte par les cinéphiles et les adeptes de cinéma coréen. En 2013, un remake américain avait été réalisé par Spike Lee et porté par Josh Brolin (qui reprenait le rôle de Choi Min-sik) et Elizabeth Olsen. Dix ans plus tard, l'œuvre de Park Chan-wook continue d'inspirer puisqu'une adaptation en série est en préparation. Deadline annonce le réalisateur sud-coréen est lui-même en charge du développement de ce show en langue anglaise et dont il assurera la production en partenariat avec Lionsgate Television. Le studio a d'ailleurs déclaré à ce sujet :

Cette adaptation en série d'Oldboy mettra en vedette la puissance émotionnelle brute, les scènes de combat emblématiques et le style viscéral qui ont fait du film un classique.

Ce qui est rassurant, c'est que Park Chan-wook est impliqué dans cette adaptation. On ne sait pas encore s'il assurera la réalisation des épisodes de la série Old Boy, mais il a déjà montré qu'il était plus que capable de travailler pour la télévision et hors de son pays. Comme avec l'excellente série d'espionnage The Little Drummer Girl (2018) tirée du roman de John le Carré (1983), ou dernièrement avec The Sympathizer, diffusée depuis le 14 avril sur Prime Video avec le Pass Warner.

Deadline n'a pas donné plus de détails sur un éventuel casting ni sur une date de diffusion de la série Old Boy.