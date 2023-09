One Piece : découvrez les coulisses des scènes d'action

Alors que "One Piece" cartonne sur Netflix, la plateforme de streaming a dévoilé un making of mettant l'accent sur les scènes d'action et l'entraînement des interprètes.

One Piece : pari gagné pour Netflix ?

Netflix a dévoilé sa série One Piece le 31 août. L'attente était énorme autour de ce projet puisqu'il s'agit d'une adaptation en live action du manga éponyme qui dure depuis 1997. Surtout, l'œuvre de Eiichirō Oda a donné lieu à un anime très populaire qui comporte plus de 1000 épisodes et est encore en cours de diffusion.

One Piece ©Netflix

La plateforme de streaming avait donc une base solide pour attirer du monde, mais prenait également un risque étant donné l'attente des fans. Mais il semblerait que ces derniers soient satisfaits de la première saison. Le public concerné s'est rué sur le show qui s'est retrouvé en première place du top 10 des contenus les plus regardés sur Netflix dans 84 pays. Soit mieux encore que Stranger Things saison 4 et Mercredi, qui avaient obtenu cette première place dans 83 pays.

Un démarrage qui semble positif mais qui devra se confirmer avec davantage de chiffres. Netflix ne pouvant se reposer uniquement sur les fans.

Dans les coulisses de la série

L'important avec One Piece était de reproduire l'univers et les personnages, mais également le dynamisme de l'anime. Si pour nous cet aspect n'est pas si convaincant, la production semble avoir tout de même essayé de faire au mieux en reproduisant presque plan par plan certaines scènes.

De plus, le casting s'est donné pour le pouvoir participer à des scènes d'action. Netflix a dévoilé un making of des cascades (vidéo en une d'article). On peut ainsi voir les acteurs et les actrices s'entraîner et reproduire les chorégraphies, ce qui permet d'avoir une autre vision de ces scènes d'action (notamment l'utilisation d'un long bâton par Emily Rudd).

Emily Rudd - One Piece ©Netflix

La vidéo évoque également la capacité de Luffy à étirer son corps tel un élastique. Un élément qui permet aux chorégraphes d'imaginer toutes sortes de choses et d'essayer d'être créatif avec une dose d'humour dans les combats. Son interprète, Iñaki Godoy, y parle d'ailleurs son entrainement intensif, tout comme Mackenyu (Zoro) pour le maniement des sabres.

One Piece est actuellement disponible sur Netflix.