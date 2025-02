One Piece : excellente nouvelle pour la deuxième saison !

Un an et demi après l’officialisation de la saison 2 de "One Piece", Netflix vient de partager une excellente nouvelle sur les nouveaux épisodes de la série qui a cartonné à son lancement.

Déjà très populaire, la série One Piece va revenir

Très souvent, les adaptations à l’écran de mangas culte font grincer des dents les fans. Mais cela n’a clairement pas été le cas de la première saison de One Piece lorsqu’elle est sortie, en 2023. Les fans ont été très majoritairement enthousiasmés par la série créée par Marc Jobst et Tim Southam. Sur Rotten Tomatoes, ses épisodes ont récolté la moyenne de 92% parmi les spectateurs. En France, la série a aussi obtenu 4,2 étoiles sur 5 parmi les spectateurs ayant voté sur Allociné.

Avec un lancement aussi réussi, Netflix a rapidement donné son feu vert pour le développement d’une deuxième saison de One Piece. C’était en septembre 2023, deux semaines après la sortie des premiers épisodes de la série. Or, un an et demi plus tard, la nouvelle saison du show vient de franchir une étape importante.

C’est dans la boîte !

Via son compte Twitter, Netflix nous apprend que le tournage de la deuxième saison de One Piece est désormais terminé ! Le service de streaming a accompagné cette annonce d’une photo des principaux membres de la série.

Le légendaire pirate reprend le large ! ?‍☠️ Le tournage de la saison 2 est terminé.

La série ONE PIECE revient bientôt sur Netflix. pic.twitter.com/D87i1c3pVU — Netflix France (@NetflixFR) February 4, 2025

Cette première image de la nouvelle saison de One Piece nous montre donc Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji. Ceux-ci sont toujours incarnés respectivement par Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero et Taz Skylar.

Pas encore de date de sortie

La fin des prises de vues de la saison 2 de One Piece est donc une excellente nouvelle. Toutefois, le processus de post-production devrait être assez long étant donné les nombreux effets spéciaux utilisés dans la série. Ce qui signifie que les nouveaux épisodes pourraient ne pas sortir cette année. Mais on peut espérer pouvoir les découvrir au plus tard début 2026. Netflix devrait communiquer assez rapidement leur date de sortie.

La série ne devrait en tout cas pas s’arrêter là. Comme expliqué en septembre dernier, ses producteurs ont déjà des plans pour six saisons ! Ils espèrent même pouvoir étaler l’histoire de la série sur douze saisons ! Si le show créé par Marc Jobst et Tim Southam continue d’être toujours aussi populaire parmi les abonnés Netflix, il se poursuivra donc pendant encore de longues années.