One Piece : le créateur confirme une saison 2, la série pourrait durer très longtemps

Netflix n'a pas tardé avant de renouveler la série live action "One Piece" pour une saison 2. Le show pourrait même durer longtemps à en croire les producteurs.

One Piece : Eiichiro Oda a une bonne nouvelle

Tout semble indiquer que Netflix a gagné son pari avec One Piece. Pourtant, adapter en live action un des mangas les plus populaires au monde était très risqué. Surtout quand on voit les précédentes propositions de la plateforme de streaming (Cowboy Bebop, Death note). Mais avec One Piece, tirée de l'œuvre d'Eiichiro Oda, le succès est bien là.

Il avait d'abord été annoncé que, dès son premier week-end, le show est entré dans le top 10 des contenus les plus regardés sur Netflix dans 84 pays. Une information à relativiser puisque la série a été mise en ligne le jeudi, lorsque la plupart des programmes de la plateforme sont lancés le vendredi. Mais une intervention d'Eiichiro Oda va rassurer les fans, puisque l'auteur a confirmé lui-même le renouvellement du show pour une saison 2 !

Un renouvellement très rapide de la part de Netflix, qui habituellement attend davantage pour donner sa décision. Mais dans le cas de One Piece, c'est donc à peine deux semaines après son lancement que la série obtient une saison 2, comme l'affirme Eiichiro Oda via son escargophone :

Il semble que les gens du monde entier ont apprécié la série, ce qui justifie vraiment le travail acharné de l’équipe de production. À tous ceux qui sont fans de ONE PIECE depuis des années et à ceux qui ont découvert ONE PIECE pour la première fois, merci beaucoup. Deux semaines après le lancement, je viens de recevoir une excellente nouvelle. Netflix a décidé de renouveler la série ! Les aventures d'Iñaki et des Chapeaux de Paille en live action continueront !

À quand la saison 2 ?

Dans un communiqué de presse, Netflix a annoncé plusieurs chiffres pour témoigner du succès de la série. À savoir 37.8 Million vues cumulées en moins de deux semaines après sa sortie, un score de 96% sur Rotten Tomatoes pour plus de 10 000 notes, ou encore 4 milliards d'impressions de recherche pour #onepiecenetflix sur TikTok.

De son côté, Eiichiro Oda a terminé son intervention en déclarant qu'il "faudra encore un certain temps pour préparer les scripts". Pourtant, le producteur Marty Adelstein avait récemment affirmé que les scénarios étaient déjà écrits et que la saison 2 de One Piece pourrait arriver d'ici entre un an et 18 mois.

6 saisons, voire 12 !

Quoi qu'il en soit, les fans seront ravis d'avoir cette confirmation que la série continuera. Et celle-ci pourrait même durer longtemps, à en croire toujours Mart Adelstein et sa collègue Becky Clements. Dans une interview donnée à Deadline, avant l'annonce du renouvellement de One Piece, les producteurs ont déclaré qu'ils espéraient pouvoir faire 12 saisons !

Logique, étant donné la matière à disposition puisque le manga s'étale sur plus d'une centaine de tomes. Mais avant de voir aussi loin, il semblerait que des discussions aient déjà eu lieu au moins pour six saisons.

Nous avons des plans avec Matt Owens sur la façon dont nous diviserions plusieurs saisons, et je pense que même si nous faisions six saisons, nous n'utiliserions probablement que la moitié des chapitres du manga. Cela pourrait vraiment continuer encore et encore. (...) Nous avons eu des conversations plus approfondies sur ce que nous ferions avec la saison 2 si nous en avions l'occasion, et des conversations moins approfondies sur la direction que nous prendrions pour les saisons trois à six.

One Piece a donc le potentiel pour durer longtemps. Mais il faudra d'abord que la saison 2 entre en tournage. Ce qui, avec la grève actuelle à Hollywood des acteurs et des actrices, et celle des scénaristes, est pour l'instant impossible. En attendant, la saison 1 est disponible sur Netflix.