One Piece sur Netflix : bonne nouvelle pour la saison 2

Quelques jours après la mise en ligne de la saison 1 de "One Piece" sur Netflix, une saison 2 est évoquée. Même si elle n'a pas encore été confirmée, elle pourrait rapidement entrer en production.

One Piece disponible sur Netflix

Netflix a dévoilé la première saison de One Piece le 31 août. Huit épisodes durant lesquels les fans du manga éponyme ont pu découvrir leurs héros préférés en chair et en os. En effet, One Piece est une version live et en langue anglaise de l'œuvre d'Eiichirō Oda qui compte plus d'une centaine de tomes, un anime de plus de 1000 épisodes et de nombreux films d'animation et jeux vidéo. On y suit Monkey D. Luffy, un jeune aventurier qui souhaite mettre la main sur le trésor One Piece qui permet de devenir le Roi des pirates.

La saison 1 permet surtout de présenter les personnages principaux et l'équipage de Chapeau de paille qui se compose de Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji. À l'écran, ils sont interprétés respectivement par Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson et Taz Skylar.

One Piece ©Netflix

Comme on pouvait s'y attendre, la mise en ligne de One Piece sur Netflix a fait du bruit et les fans du monde entier se sont précipités dessus. Ainsi, dès son premier week-end, le show est entré dans le top 10 des contenus les plus regardés sur Netflix dans 84 pays.

Une saison 2 déjà écrite

Un score à relativiser tout de même. D'une part parce que la série a été proposée le jeudi quand la plupart des nouveautés sont disponibles le vendredi. De plus, cette indication ne donne aucun chiffre concret. Il faudra donc patienter encore un peu pour voir si le programme a réellement convaincu un large public, et pas uniquement les fans. Car la saison 1 a coûté très cher, et il faudra donc qu'elle soit vraiment un succès pour que Netflix continue l'aventure.

Pour autant, une saison 2 est évoquée. Et à en croire le producteur Marty Adelstein (via Variety), elle serait même déjà écrite. Les scénarios auraient été terminés avant la grève à Hollywood, ce qui permettrait de proposer de nouveaux épisodes dans un peu plus d'an. Une bonne nouvelle pour les fans, partagée également par Becky Clements, présidente de Tomorrow Studios qui produit One Piece.

En restant réaliste, on peut espérer finir dans un an, si nous avançons très rapidement. C’est une possibilité. Entre un an et 18 mois, nous pourrions être prêts pour une diffusion.

Il faut aussi prendre en compte la grève des acteurs et des actrices qui empêche la production de débuter. Si un accord parvient à être trouvé entre le syndicat SAG-AFTRA et les studios, la saison 2 de One Piece pourra avancer de manière concrète. Mais avant cela, il faudra d'abord que Netflix confirme le renouvellement du show.