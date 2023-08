One Piece : Netflix dévoile une dernière bande-annonce pleine d'action !

Alors que Netflix s'apprête à mettre en ligne la saison 1 de son adaptation de "One Piece" en live action, la plateforme de streaming offre une dernière bande-annonce avec de nouvelles images.

Un dernier lot d'images pour One Piece

Juste avant la mise en ligne des épisodes de la saison 1, Netflix a dévoilé une dernière bande-annonce de One Piece (vidéo en une d'article). L'occasion de faire le plein d'images qui devraient ravir les fans, mais également permettre aux néophytes de mieux comprendre de quoi retourne cette œuvre.

On voit ainsi Luffy, enfant, face à Shanks le Roux qui lui donne son chapeau de paille. Une manière de faire comprendre aux spectateurs qu'il est le pirate qui aura inspiré le héros dans sa quête pour devenir le Roi des Pirates. Un titre qu'il espère obtenir grâce au One Piece, le trésor de Gol D. Roger.

One Piece ©Netflix

Forcément, il y aura sur la route de Luffy de nombreux obstacles et la bande-annonce met en avant plusieurs ennemis que lui et son équipage devront affronter. On nous promet alors de l'action que ce soit sur terre ou sur des navires. Enfin, l'univers de One Piece est aussi mieux mis en avant dans cette vidéo. Si on pouvait s'inquiéter devant le tout premier teaser, ces images sont rassurantes sur les moyens qui ont été mis au bon endroit pour s'assurer que les décors ne fassent pas cheap.

Les visages de la série Netflix

Pour rappel, la série One Piece est une adaptation du célèbre manga d'Eiichiro Oda. Une œuvre qui a d'abord donné lieu à un anime très populaire. Lancé en 1999, celui-ci s'étale sur plus de mille épisodes. Ce qui donne de la matière pour la série Netflix.

Notons également le choix osé de la plateforme de miser sur des visages quasi-inconnus pour porter cette version live. Iñaki Godoy incarne le héros Luffy, accompagné d'Emily Rudd (Nami), Mackenyu (Zoro), Jacob Gibson (Usopp) et de Taz Skylar (Sanji). Tous les cinq forment l'équipage du Chapeau de Paille. Un équipage qui s'est agrandi au fur et à mesure dans le manga et l'anime.

One Piece est à découvrir sur Netflix à partir du 31 août.