One Piece sur Netflix : de nouvelles images présentent un personnage inattendu

Netflix a dévoilé de nouvelles images de la série live "One Piece". On y découvre un nouveau personnage qui parlera sans doute aux fans du manga et de l'anime.

One Piece : le manga arrive en série live sur Netflix

La sortie de la série live One Piece se rapproche. L'adaptation du célèbre manga par Netflix est à la fois attendue et crainte par les fans. Car jusqu'à présent, les adaptations de mangas proposées par la plateforme n'ont pas vraiment convaincu. Comme avec Cowboy Bebop, dévoilée en 2021 et qui n'aura eu droit qu'à une saison.

Mais avec One Piece, c'est une autre paire de manche. Rappelons que l'œuvre d’Eiichiro Oda existe depuis plus de 20 ans et a été vendue à plus de 516 millions d'exemplaires. Ce à quoi s'ajoute l'anime qui contient plus de 1000 épisodes !

Iñaki Godoy - One Piece ©Netflix

Comme dans l'œuvre originale, le One Piece version Netflix mettra en scène Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), un jeune aventurier qui souhaite mettre la main sur un trésor légendaire appelé "One Piece" et qui lui permettra de devenir le roi des pirates. Le garçon va donc réunir l’équipage du chapeau de paille, composé de Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Gibson) et Sanji (Taz Skylar), et partir à l'aventure.

Garp se dévoile déjà !

On avait pu découvrir Luffy et son équipe dans les premières bandes-annonces, ainsi que plusieurs personnages secondaires. Via son compte Twitter, Netflix a dévoilé de nouvelles images de sa série One Piece. Et là, surprise ! Les fans reconnaîtront sans doute Garp, le vice-amiral de la Marine qui sera donc interprété par Vincent Regan.

On le voit sur la deuxième et la quatrième image ci-dessous :

Sa présence peut étonner car, dans le manga, il avait fallu attendre le Chapitre 92 du manga, et l'épisode 68 de l'anime, pour le découvrir. On aurait donc pu penser qu'il ne serait pas présent avant une éventuelle saison 2. Mais visiblement le personnage aura déjà de l'importance dans les premiers épisodes. À voir également si son lien avec Luffy reste le même et est annoncé dès le début (comme dans l'anime).

Les autres personnages présents sur ces images sont d'abord Shanks (qu'on reconnaît par ses cheveux roux), puis Helmepp et Kobby qui accompagnent Garp. Ces derniers sont interprétés respectivement par Peter Gadiot, Aidan Scott et Morgan Davies.

La série One Piece sera à découvrir sur Netflix le 31 août.