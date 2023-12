One Piece : Netflix fait une annonce dingue pour le célèbre anime

À la surprise générale, "One Piece" va avoir un nouvel anime. Un remake est en préparation du côté de Netflix et de Wit Studio, la société derrière l'adaptation de "L'Attaque des Titans".

One Piece va avoir un remake !

Depuis 1999 l'anime One Piece adapte le célèbre manga d'Eiichirō Oda. L'œuvre de l'auteur est toujours en cours et la série, qui compte à ce jour plus de 1080 épisodes, ne compte pas s'arrêter non plus. Rappelons qu'en parallèle, les aventures de Monkey D. Luffy, jeune pirate à la recherche du trésor "One Piece" qui permet à son possesseur de devenir le roi des pirates, ont été enrichies de nombreux films d'animation. Face à un tel succès, Netflix développé une adaptation en live action qui, contre toute attente, a convaincu les fans.

One Piece ©Toei Animation

La plateforme a donc confirmé une saison 2 pour ce show. Cependant, il n'y a pas que du côté du live action que Netflix compte tirer profit de l'engouement autour de One Piece. En effet, le service de streaming a l'intention de relancer totalement l'anime avec un remake ! Une annonce inattendue, qui a été faite lors du Jump Festa 2024, avant qu'une vidéo teaser ne soit publiée (en une d'articlie).

Un anime façon L'Attaque des Titans

Ce remake sera intitulé The One Piece et reprendra l'histoire depuis le début, en commençant par l'arc East Blue. Pour s'assurer de redonner un coup de neuf à l'anime, la production a été confiée à Wit Studio. Celui-ci est connu pour avoir offert aux adeptes de mangas l'adaptation de L'Attaque des Titans. Les fans peuvent donc s'attendre à du lourd et à une animation moderne.

Ce choix de proposer un remake de One Piece est surprenant, mais devrait permettre à l'œuvre de perdurer encore longtemps. Cela annonce-t-il la fin prochaine du manga ? Rien n'est sûr à ce sujet pour le moment. On ne sait pas non plus si ce nouvel anime reprendra "uniquement" le manga. Enfin, Netflix n'a pas encore annoncé de date de sortie pour The One Piece. Mais de nouvelles informations devraient tomber prochainement. D'ici là, la série live action reste disponible sur la plateforme de streaming, tandis que l'anime est sur Crunchyroll.