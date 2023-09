One Piece : que vaut la série Netflix (quand on connaît le manga) ?

Diffusée depuis le 31 août sur Netflix, la série en live action “One Piece” fait parler d’elle. Qu’en pense un fan de la première heure qui connaît sur le bout des doigts le manga original et son adaptation animée ?

One Piece : une oeuvre légendaire

Depuis 1997, One Piece s’est établie en franchise solide qui a traversé avec brio les frontières japonaises. En effet, le manga d’Eiichiro Oda compte aujourd’hui une série animée de plus de 1000 épisodes, quinze films d'animation, quatre romans, plus de cinquante jeux vidéo, et une série live diffusée depuis août 2023 sur Netflix.

Pour rappel, One Piece suit Monkey D. Luffy, un jeune homme fougueux dont le rêve est de devenir le Roi des Pirates. Parti à la conquête des flots, il se constitue au fil des aventures un équipage rempli de casse-cou aussi ambitieux et déterminés que lui. Cependant, il n’est pas le seul à vouloir devenir le Roi des Pirates et à conquérir le célèbre trésor nommé One Piece.

En 2020, Netflix annonce une adaptation américano-japonaise en live action. Si la nouvelle attise la curiosité autant qu’elle effraie, que vaut-elle réellement ? Après l’avis d’un non-spécialiste de l'œuvre originale, voici celui d’un fan inconditionnel.

Un respect profond de l’œuvre originale

Première grande surprise lorsqu’on visionne les 8 épisodes de cette saison 1 : les showrunners Matt Owens et Steven Maeda se sont réellement intéressés au manga, au point d’en recopier à l’identique certaines séquences, certains dialogues et certaines musiques de l’anime. Cela est peut-être anodin pour certains. Mais n’oublions pas que l’on parle de Netflix qui, ces dernières années, a honteusement piétiné certaines BD japonaises ou animes tels que Death Note, Saint Seiya ou bien encore Cowboy Bebop via des adaptations toutes plus catastrophiques les unes que les autres. On ne peut honnêtement pas dire la même chose de One Piece qui fait tout pour rendre hommage et montrer du respect au bébé d’Eiichiro Oda. Netflix semble ici avoir appris de ses erreurs en confiant cette série à une équipe passionnée par son matériau de base.

Alors que One Piece était jugé inadaptable, ne serait-ce que pour sa fournée d’épisodes, cette série en live action parvient à condenser 45 épisodes de l’anime en 8 épisodes. Entre flashbacks amenés intelligemment pour décrire la personnalité des personnages principaux, coupure volontaire de certains éléments (ou personnages) de l’œuvre originale, et variété des décors reproduits presque à l’identique (on saluera cependant quelques libertés bienvenues telles que l’Arlong Park, le QG de Baggy ou bien le Baratie), le show fait le job en proposant un divertissement qui emballe rapidement son public. Surtout, le sentiment de liberté et celui de cohésion d’équipe au travers de l’équipage de Luffy sont bel et bien présents.

One Piece ©Netflix

Pour cela, il faut remercier certains interprètes tels qu’Iñaki Godoy, Mackenyu ou bien encore Emily Rudd qui ont parfaitement bien cerné les personnages qu’ils incarnent. Jouant respectivement Luffy, Zoro et Nami, les trois comédiens sont semblables aux héros du manga mais l’interprètent avec une touche personnelle inattendue. Rien que pour cela, ce live action est une réussite.

Peut encore mieux faire…

Paradoxalement, cette envie de bien faire et de respecter jusqu’au bout le manga peut le desservir sur certains points. À commencer par les costumes et le design de certains personnages. Grosso modo : dans le manga et dans l’anime, ça passe. Dans un live action One Piece, ça passe beaucoup moins. Les showrunners auraient gagné à proposer une direction artistique qui leur est propre tout en glissant certains clins d’oeils subtils aux fans de la première heure. Cela aurait évité que pour certains personnages, on assiste parfois à une Japan Expo remplie de cosplays. Mention déshonorable aux Hommes-Poissons qui nous font tristement rappeler qu’il y a 20 ans, le personnage de Davy Jones était beaucoup plus réussi visuellement.

One Piece ©Netflix

Autre problème : les scènes d’action et les effets numériques. Si la série avait été une fanfiction diffusée sur Youtube, personne ne lui aurait reproché quoi que ce soit. Malheureusement pour elle, One Piece est une série Netflix avec un budget qui dépasse les 15 millions de dollars par épisode. Dès lors, si l’ensemble est loin d’être insultant, on s’attend toutefois à de meilleures chorégraphies pour les combats ainsi que des effets spéciaux beaucoup plus acceptables. On saluera néanmoins les plans de caméra de certaines séquences qui tentent parfois de reproduire les scènes animées.

Il faudra donc voir si la série peut rectifier le tir lors des prochaines saisons. Cette première saison de One Piece est plus qu'appréciable, ce qui est déjà un bel exploit. Il faudra toutefois qu’elle puisse monter rapidement en compétences, surtout en terme d’action et de visuel.

La série One Piece est à découvrir sur Netflix depuis le 31 août.