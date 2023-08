One Piece : tout ce qu’il faut savoir sur la série Netflix

Après le manga et la série animée, "One Piece" apparait devant ses fans sous un nouveau format : celui du live-action. Et tout ceci grâce à Netflix qui croit énormément en cette nouvelle adaptation.

L'histoire de One Piece

Depuis l’âge de quatre ans, le mangaka Eiichiro Oda est un passionné de l’univers de la piraterie. Cet amour pour ces brigands des mers se matérialise définitivement en 1997 avec la publication du premier chapitre de son œuvre la plus populaire à ce jour : One Piece. En effet, le manga se déroule dans un monde fictif où la piraterie connaît son plus bel âge d’or. Cela est dû aux dernières paroles du célèbre Roi des Pirates : Gol D. Roger.

Ainsi, avant de mourir sur l’échafaud, ce dernier encouragea tous ceux qui étaient venus assister à son exécution à prendre la mer pour retrouver son immense trésor nommé One Piece. Celui qui le trouverait jouirait non seulement d’une immense fortune mais il se verrait également décerner le titre de “Roi des Pirates”.

One Piece ©Fuji TV

C’est dans ce contexte que nous suivons donc le jeune Monkey D. Luffy, qui chevauche à son tour l’océan avec pour objectif ultime de récupérer le One Piece et succéder au légendaire Roger. Pour y parvenir, il se constitue donc un solide équipage au fil de ses aventures. Toutefois, il n’est pas seul dans sa quête.

Un manga référence

Considéré comme le successeur de Dragon Ball (Oda ne se cache d’ailleurs jamais pour signifier que l'œuvre d’Akira Toriyama l’a beaucoup inspiré), One Piece est aujourd’hui considéré comme le plus grand manga de l’Histoire. Avec ses 106 volumes, la BD japonaise a écoulé plus de 516,5 millions d’exemplaires à travers le monde. Un record quand on sait que le manga est toujours en cours de parution. Surtout, depuis 1999, une adaptation animée a vu le jour, décuplant la popularité de son matériau de base. Malgré ses milliers d’épisodes, la série est suivie par des millions de téléspectateurs depuis 24 ans.

Après le manga, une adaptation animée, divers films d’animation et plusieurs jeux vidéo, One Piece apparait désormais sur le catalogue de Netflix sous la forme d'une série en live-action. C’est en 2017 que ce projet fou a été annoncé lors de la commémoration du 20ème anniversaire du manga. On a ainsi appris que cette série en prise de vues réelles était une production américano-japonaise chapeautée par Kaji Production, Tomorrow Studios et Shueisha. Eiichiro Oda annonça lui-même sa présence comme producteur exécutif et consultant sur le scénario de la série.

De l'anime au live action

Avec un budget de 144 millions de dollars (rien que pour sa 1ère saison !), le One Piece de Netflix a torpillé le record de Game of Thrones ou bien encore The Last of Us. Autant dire que le site de streaming croit beaucoup en cette série. Cependant, dans le rayon des adaptations live de manga et d’animes japonais, Netflix n’a pas souvent été acclamé ces dernières années. Au contraire, le service de streaming a subi les foudres de bons nombres d’abonnés via des atrocités telles que Death Note ou bien encore Les Chevaliers du Zodiaque.

Iñaki Godoy (Luffy) - One Piece ©Netflix

Si les effets numériques de la première bande-annonce de la série ont entrainé des réactions plutôt encourageantes, le projet a connu quelques secousses après des retours catastrophiques suite à une projection presse. Il faut dire qu'en adaptant un matériau aussi lourd, Netflix joue très gros. Pour sa première saison, la série ne devrait pas trop prendre de risques en s’attardant principalement sur la rencontre entre Luffy et les différents personnages qui composeront son équipage.

Cependant, il faut se montrer aussi drôle, aussi divertissant et aussi prenant que le manga et la série animée. One Piece n’est pas seulement un univers dans lequel des pirates aux super-pouvoirs se combattant. C’est également des dizaines de sous-intrigues, des personnages ultra-charismatiques et une histoire bien plus profonde qu’on ne le croit.

Au casting de la série

En ce qui concerne les showrunners de One Piece, ils répondent au nom de Matt Owens et Steven Maeda. Le premier s’est fait connaitre en travaillant comme scénariste pour plusieurs séries Marvel comme Luke Cage, Agents of Shield ou bien encore The Defenders. Quant au second, il est un peu plus connu pour avoir travaillé sur des séries populaires des années 2000 comme Lost, Les Experts : Miami ou bien X-Files. En 2014, il s’est illustré en devenant le showrunner de la courte série Helix (annulée après deux saisons).

Emily Rudd (Nami) - One Piece ©Netflix

Mais l'élément important pour le public reste le casting. Il se compose d’acteurs peu connus du petit et grand écran. Ainsi, c'est le jeune Iñaki Godoy qui a la lourde tâche d’interpréter le facétieux Monkey D. Luffy. Un rôle bien périlleux quand on sait que le personnage est devenu l’un des plus populaires de l’Histoire du manga et de la japanimation.

Avec lui on retrouve Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Gibson et Taz Skylar pour jouer les membres de l'équipage de Luffy : Nami, Zoro, Usopp et Sanji. À cela s'ajoute Vincent Regan en Garp, le vice-amiral de la Marine, Peter Gadiot en Shanks le Roux ou encore Aidan Scott et Morgan Davies pour incarner Helmepp et Kobby.

La première saison de One Piece se compose de 10 épisodes et est à découvrir le 31 août.