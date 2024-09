C'est une des meilleures séries du moment et elle reviendra sur Disney+ pour une saison 5

Pas de temps à perdre pour "Only Murders in the Building". La série avec Selena Gomez est déjà renouvelée pour une saison 5, alors que seulement deux épisodes de la saison 4 ont été diffusés à ce jour.

Une saison 5 annoncée après 2 épisodes

Certaines séries ont besoin d'un certain temps avant d'être renouvelées ou annulées. Les chaines et services de streaming analysant logiquement les chiffres d'audience et les retours du public. The Acolyte a ainsi été abandonnée un mois après la diffusion de son dernier épisode. Pour d'autres shows, il n'est même pas nécessaire d'aller au bout d'une saison en cours pour être confirmé. C'est le cas d'Only Murders in the Building, qui n'a eu besoin que de deux épisodes pour convaincre Hulu et Disney+ (diffuseur de la série en France).

En effet, alors que la saison 4 a débuté le 27 août, et que l'épisode 2 a été mis en ligne le 3 septembre dernier, une saison 5 du show a d'ores et déjà été annoncée. Il faut dire que la série a toujours bénéficié de retours très positifs de la part de la presse comme du public. En atteste les 97% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes.

Only Murders in The Building ©Disney+

Reste que ce renouvellement fera plaisir aux fans d'Only Murders in the Building qui retrouveront Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez pour un nouveau chapitre qui sera composé de dix épisodes. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert la série, il serait temps de s'y mettre tant le programme offre une bouffée d'air frais, entre comédie et enquête avec des personnages hauts en couleur.

Only Murders in the Building : une série qui fait du bien

On y suit Charles, Oliver et Mabel, qui n'ont au début comme seul point commun l'immeuble où ils habitent, l'Arconia et leur intérêt pour les podcasts sur les affaires criminelles. Le jour où un homme est retrouvé mort dans son appartement de l'Arconia, le trio décide d'enquêter et de lancer en même temps leur propre podcast, au grand dam de la police qui a rapidement classé cette affaire comme un suicide.

Durant chaque saison, le trio se retrouve avec un nouveau cadavre sur les bras et une nouvelle enquête à mener. Dans la saison 4, Hollywood commence à s'intéresser à leur podcast de plus en plus populaire. Charles, Oliver et Mabel vont alors croiser des stars, comme Eugene Levy, Zach Galifianakis, Eva Longoria, tandis que Meryl Streep sera de retour dans le rôle de Loretta pour compléter ce sacré casting qui ne lésine pas sur les guests prestigieux.

Only Murders in the Building est à suivre sur Disney+ avec un nouvel épisode de la saison 4 mis en ligne chaque mardi.