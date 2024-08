Star Wars : mauvaise nouvelle pour la suite de la série The Acolyte

Terminé pour "The Acolyte" ! La série Star Wars créée par Leslye Headland n'aura pas de saison 2. Le show a été annulé par Lucasfilm, un mois après la diffusion du final de la saison 1.

The Acolyte : un peu de nouveauté dans l'univers Star Wars

Cet été, Disney+ a proposé une nouvelle série Star Wars nommée The Acolyte. Un show créé par Leslye Headland et qui emmène le public à découvrir une période très ancienne de l'univers imaginé par George Lucas. C'est en effet 100 ans avant les événements de la prélogie que se déroule la série. L'occasion de voir de nouveaux personnages, à commencer par Mae Aniseya (Amandla Stenberg), toute désignée comme l'assassin d'une Jedi. Mais alors que Maître Soi (Lee Jung-jae) mène son enquête, il découvre que c'est en réalité sa sœur jumelle, Osha, qui est responsable de ce crime, qui agit sous les ordres d'un Sith.

D'après nous, The Acolyte a été une proposition intéressante. Loin d'être parfaite, la série a au moins le mérite de s'éloigner de la nostalgie de l'ère Skywalker et de faire quelques tentatives intéressantes au niveau de la mise en scène des combats, très influencée par le cinéma asiatique. On s'est d'ailleurs passionné par l'épisode 5 qui offrait un long combat au sabre laser. Et après son final, on pouvait espérer une saison 2. Malheureusement, Lucasfilm en a décidé autrement.

La série annulée après une saison

Comme l'indique Deadline, le studio n'a pas renouvelé The Acolyte pour une deuxième saison. Et ce, en dépit de bons retours de la presse, avec 78% d'avis positifs recensés sur Rotten Tomatoes. Cependant, du côté du public, le show a davantage divisé. La série avait pourtant fait des débuts fracassants, avec 4,8 millions de vues cumulées sur Disney+ un jour après son lancement. Seulement, les semaines suivantes, The Acolyte n'a pas confirmé et a vu son audience baisser. D'après Deadline, la série a même enregistré le score le plus faible pour le final d'une série Star Wars avec 335 millions de minutes vues.

Il faudra donc se contenter de cette unique saison de huit épisodes pour The Acolyte, qui avait ouvert la porte à des théories intéressantes, notamment avec une apparition d'un mystérieux personnage, qui pourrait être Dark Plagueis, le Seigneur Sith, maître de Dark Sidious. A priori, on n'aura pas de réponse à ce sujet. À la place, les abonnés de Disney+ pourront bientôt se lancer dans une nouvelle série Star Wars avec Skeleton Crew, prévue pour le 4 décembre. Un programme qui visera un public plus jeune à en croire le ton de la bande-annonce.