Orphan Black : le spin-off de la série va enfin se faire

Cinq ans après la fin d'"Orphan Black", nous attendions des nouvelles de la série spin-off, annoncée en 2019. Mais alors que nous commencions à douter de le voir se concrétiser, le projet est cette fois bel et bien lancé. AMC prépare actuellement une nouvelle série intitulée "Echoes".

L’univers d’Orphan Black va s’étendre avec Echoes

En 2013, Graeme Manson et John Fawcett dévoilent leur nouvelle série, Orphan Black. L’intrigue est centrée sur Sarah, une jeune femme orpheline marginale. Un jour, elle est témoin du suicide d’une femme, qui a la particularité de lui ressembler énormément. Lorsqu’elle se rend compte de cette ressemblance, Sarah décide de prendre l’identité de la femme récemment décédée. Mais elle ne se doute pas qu’elles sont en fait toutes deux des clones, et qu’un tueur les pourchasse pour les décimer l’une après l’autre…

Sarah Manning (Tatiana Maslany) - Orphan Black ©BBC America

À l’époque de sa sortie, Orphan Black n’a pas mis longtemps à trouver son public. La série a rencontré un beau succès, et a même été nommée pour plusieurs récompenses. Ce qui a permis à ses créateurs de lui donner en tout cinq saisons. Et depuis la fin du show en 2017, la possibilité de voir un spin-off être lancé a régulièrement été évoquée. Sa mise en développement avait même été annoncée en 2019. Malgré cela, les années ont passé sans que nous n’ayons de nouvelle du projet. Mais cette fois, il est bel et bien sur les rails !

Une série spin-off centrée sur un groupe de femmes

AMC a ainsi officiellement annoncé le lancement d’un spin-off de la série, intitulé Orphan Black : Echoes. John Fawcett, le créateur du show original, sera de retour en tant que producteur exécutif et réalisateur. Et Anna Fishko, qui s’est dernièrement occupée de Son vrai visage ou encore de Fear the Walking Dead, occupera le poste de showrunneuse sur cette nouvelle série. Ce spin-off nous offrira "une plongée dans l’exploration de la manipulation scientifique de l’existence humaine".

Quant à l’intrigue d’Echoes, elle se déroulera dans un futur proche. Elle s’intéressera à un groupe de femmes, qui vont être amenées à se rencontrer. Elles vont alors embarquer dans une aventure qui leur permettra de percer à jour le mystère de leur identité. AMC nous promet également une histoire d’amour et de trahison.

Lancement prévu pour 2023

AMC n’a pour le moment donné aucune précision sur le casting de la série. Mais on devrait rapidement en apprendre davantage sur le sujet. Et si elle n’a donné aucune date précise, elle a annoncé qu’Orphan Black : Echoes serait lancée en 2023. La chaîne a pour le moment commandé une saison, qui sera composée de dix épisodes. Mais on peut spéculer que d’autres pourraient suivre si le succès est au rendez-vous.