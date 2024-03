Arts martiaux et Naruto : Noham Edje détaille son personnage dans Ourika

Pour devenir William dans la série "Ourika", jeune flic aux dents qui rayent le parquet, Noham Edje est arrivé prêt physiquement et s'est inspiré d'un personnage de fiction surprenant.

Noham Edje, révélation d'Ourika

Noham Edje fait partie du casting principal de la série policière Ourika, et c'est une jolie première confirmation pour l'acteur. Dans le rôle de William, un jeune flic aussi ambitieux que naïf. Vu notamment dans Les Amandiers, Bardot et Une affaire d'honneur, ce rôle principal dans la série co-créée par Booba le montre très convaincant dans un registre nerveux et physique.

Ourika ©Prime Video

Déterminé à faire tomber la famille Jebli, il va vite grimper les échelons chez les Stups. En se trompant et en prenant pas mal de coups au passage. Face aux frères Jebli incarnés par Adam Bessa et Salim Kechiouche, en duo avec Slimane Dazi, Noham Edje s'applique et livre une performance aboutie.

L'inspiration Naruto

Comment a-t-il développé son personnage de William ? Rencontré dans le cadre de la diffusion d'Ourika sur Prime Video, il a confié avoir une inspiration particulière pour l'aspect psychologique de son personnage : Naruto.

Je m'inspire beaucoup de personnages de mangas. Quand je regarde cet univers, quand je pense aux personnages, ça débloque quelque chose en moi. Ça m'ouvre une porte, vers des choses auxquelles je n'ai pas forcément accès. Notamment avec le personnage de Naruto. Il part de rien et a tellement d'ambition qu'il veut devenir le hokage, le chef, il veut être le plus fort. C'est comme William, qui part de rien et veut casser tous les codes pour devenir ce flic qui va tout changer.

Concernant sa performance physique dans Ourika, Noham Edje explique :