Pam & Tommy : les confidences de Lily James et Sebastian Stan sur les scènes chocs de la série

Les premiers épisodes de "Pam & Tommy" ne manquent pas de scènes osées, à commencer par celle où Tommy Lee discute avec son pénis. Des séquences adoptant un ton absurde et un rythme frénétique, sur lesquelles Lily James et Sebastian Stan se sont tous deux exprimés.

Pam & Tommy : les coulisses de la sextape la plus connue des années 90

Après s'être penché sur la naissance de la plus célèbre franchise de fast food avec Le Créateur, le scénariste Robert D. Siegel revient sur l'un des événements people les plus marquants des années 1990 avec Pam & Tommy. Avec cette série, le showrunner se penche sur les frasques d'un couple américain surmédiatisé. Le 31 décembre 1994, alors qu'elle célèbre le réveillon dans une boîte de nuit avec ses amies, Pamela Anderson croise la route de Tommy Lee. Comme le rapporte son ami Guerin Swing au Sun et comme le montre d'ailleurs le deuxième épisode, le batteur de Mötley Crüe aurait léché le visage de la star d'Alerte à Malibu pour faire connaissance.

Moins de deux mois plus tard, Pamela Anderson et Tommy Lee se disent "oui" à Cancún, au Mexique. Dans les semaines qui suivent, un certain Rand Gauthier dévoile leur sextape au monde entier, par le biais d'un outil en pleine expansion baptisé Internet, après s'être emparé du coffre-fort du musicien. La raison de ce vol : le rocker l'avait viré sans ménagement et sans le payer, alors qu'il s'occupait de travaux dans sa villa.

Pam & Tommy ©Hulu

Pam & Tommy retrace donc cette folle histoire, avec Lily James et Sebastian Stan dans les deux rôles-titres. Seth Rogen prête quant à lui ses traits au bricoleur frustré et désireux de se venger. Côté réalisation, la comédienne Lake Bell ainsi que Craig Gillespie (Moi, Tonya) ont notamment signé plusieurs épisodes. Par certains aspects, parmi lesquels son ironie trash et son énergie, la série rappelle d'ailleurs le biopic ahuri sur Tonya Harding avec Margot Robbie.

Quand Tommy Lee dialogue avec son pénis

Avant d'entrer en profondeur dans certaines thématiques, comme les conséquences de la fameuse sextape ou la manière dont Pamela Anderson était considérée comme un objet à Hollywood, le programme adopte une légèreté et un ton volontairement outrancier dans les deux premiers épisodes, mis en scène par Craig Gillespie. Le pilote intitulé Un beau chantier retrace les événements qui ont amené Rand Gauthier à organiser un cambriolage chez Tommy Lee, et donc à mettre la main sur la vidéo compromettante. Le batteur et sa compagne sont alors en retrait. Ils sont ensuite au coeur du deuxième épisode, Je t'aime, Tommy, qui raconte leur coup de foudre et les débuts de leur histoire d'amour.

Dans une scène folle de Je t'aime, Tommy, le musicien se retrouve seul dans une salle de bain et se met à échanger sur la nature de ses sentiments avec son pénis. Une séquence inspirée d'un passage de l'autobiographie de Tommy Lee, Tommyland, comme l'explique Robert D. Siegel à Variety, cité par CNews :

J’aurais adoré vous dire que cette idée était la mienne, mais j’ai simplement adapté un chapitre du livre de Tommy. Je pense qu’il s’agira d’une première à la télévision. Ils n’ont pas été immédiatement emballés par l’idée, car ce n’est pas la première réaction à avoir quand on vous présente l’idée d’un pénis parlant. Mais Hulu s’est montré très encourageant par la suite.

À propos du tournage de ce moment qu'il qualifie d'"étrange", Craig Gillespie assure que quatre marionnettistes ont travaillé ensemble autour d'un pénis automatisé. Enfin, Sebastian Stan révèle la manière dont il l'a envisagée :

Au final, j’ai abordé cela comme une conversation intime que l’on peut avoir avec un ami quand on tombe amoureux.

Des scènes "essentielles" selon Lily James

Interrogée par le Sun et citée par Allociné, Lily James estime de son côté que les scènes de sexe sont indispensables à Pam & Tommy, la série se devant d'être cohérente avec le sujet qu'elle traite :

Nous avons vraiment senti que les scènes de sexe devaient faire partie de l'histoire et devaient être essentielles au scénario et faire progresser leur relation et regarder ce qui s'était passé.

Pamela Anderson (Lily James) - Pam & Tommy ©Hulu

Craig Gillespie précise :

Nous avons vraiment pris le temps de discuter des besoins de nudité et si cela servait le personnage et l'histoire plutôt que de penser au plaisir, au divertissement. Nous nous sommes très consciemment éloignés de la sextape. Mais nous pensions qu'il y aurait des opportunités - en particulier lorsqu'ils se sont mariés et qu'ils ont passé quatre jours à Cancun, ce qui est en quelque sorte magnifiquement innocent dans le sens où ils ont décidé de ne pas avoir de relations sexuelles avant de se marier. Nous voulions donc capturer cette euphorie d'une manière vraiment amusante et cela semblait être la bonne opportunité pour cette situation là-bas.

Diffusé sur Hulu outre-Atlantique, Pam & Tommy est à découvrir sur Disney+ en France depuis le 2 février 2022.