Pam & Tommy : Lily James et Sebastian Stan méconnaissables en Pamela Anderson et Tommy Lee

Les premières photos de "Pam & Tommy" ont été dévoilées. On y découvre Sebastian Stan et Lily James dans la peau de Pamela Anderson et Tommy Lee pour la série Hulu. Et le résultat et pour l'instant très convaincant !

Une histoire de sex tape dans Pam & Tommy

En voilà un projet surprenant ! Pam & Tommy, série en production chez Hulu, à Pamela Anderson et Tommy Lee. Elle, devint un véritable sex symbol dans les années 1990 grâce à la série Alerte à Malibu. Lui, fut le batteur du groupe de rock Mötley Crüe à partir des années 1980. Leur rencontre a évidemment fait des étincelles. Une romance débutée en 1995 qui déboucha sur un mariage après 4 jours et qui dura tout de même trois ans. Durant leur union, un événement marqua les esprits : la divulgation de leur sex tape...

Pamela Anderson et Tommy Lee ©Getty Images

C'est là-dessus que Pam & Tommy se focalisera. Le sujet est intéressant car c'était la première fois qu'une telle vidéo était volée et devenait virale. En plus de montrer les conséquences sur le couple, le show reviendra sur leur romance de manière générale. Le tout, sous la direction de Craig Gillespie (Moi, Tonya), ce qui est plutôt encourageant.

Sebastian Stan et Lily James prennent la pose

Mais alors qui pour incarner ce duo sulfureux ? C'est Sebastian Stan et Lily James qui ont été choisis. Et là le choix avait de quoi surprendre. Surtout du côté de Lily James qu'on a jusqu'à présent surtout vu dans des rôles de "gentilles filles douces et délicates". Difficile de l'imaginer en blonde pulpeuse. Et pourtant, les premières images partagées par Deadline sont plus que convaincantes de ce point de vu. Un premier cliché montre la comédienne seule dans une tenue en cuir et très maquillée. Clairement, il est difficile de reconnaître Lily James au premier regard.

Cette photo a également été postée sur le compte Instagram de Lily James.

La seconde photo la met en scène avec Tommy Lee, et là encore la magie opère. Avec ses tatouages, ses piercings et un physique bien moins imposant que pour Falcon et le Soldat de l'hiver par exemple, Sebastian Stan incarne parfaitement Tommy Lee. Sur ces images du moins, l'effet est réussi. Reste à voir maintenant ce que donnera le duo dans la série une fois qu'elle sera en boîte.

Pam & Tommy ©Hulu

Pam & Tommy se composera de huit épisodes. On ne sait pas encore quand elle sera diffusée. Aux Etats-Unis ce sera sur Hulu, mais pour la France rien n'est confirmé pour le moment.