Pam & Tommy : un teaser génial pour la série sur la sex tape de Pamela Anderson et Tommy Lee

Lily James et Sebastian Stan seront Pamela Anderson et Tommy Lee dans la prochaine création de Craig Gillespie, "Pam & Tommy", sur la fuite de leur sex tape. La série se dévoile avec un excellent premier teaser.

Lily James et Sebastian Stan en Pam & Tommy

Pam & Tommy va raconter une histoire qui a fait beaucoup de bruit dans les années 1995 : la fuite d'une sex tape de Pamela Anderson et Tommy Lee. A l'époque, la jeune femme est un véritable sex symbol et une des stars d'Alerte à Malibu. Lui, de son côté, est le batteur du groupe de rock Mötley Crüe. Ils sont célèbres, sexy, et affichent une image sulfureuse. Forcément, la divulgation d'une vidéo de leurs ébats a fait beaucoup de bruit. D'autant que ce genre de leak était encore peu commun dans les années 1990.

La série va donc s'intéresser à cette période, au couple en lui-même, et aux conséquences de la vidéo. Pour incarner le duo, Lily James et Sebastian Stan se sont véritablement transformés. La première était tout simplement méconnaissable sur les premières images de Pam & Tommy. Le second un peu moins, mais dans un style tout de même inédit avec d'innombrables tatouages.

Une bande-annonce qui envoie

Un premier teaser a été dévoilé par Hulu (en une d'article) et permet de les voir un peu plus dans la peau de Pamela Anderson et Tommy Lee, mais également de présenter les responsables de cette fuite. La vidéo débute avec Seth Rogen et Nick Offerman qui regardent la vidéo d'un caméscope. Ils découvrent une simple vidéo privée et accélèrent plusieurs passages avant de reconnaître Tommy Lee, puis Pamela Anderson. Le teaser joue judicieusement entre des images de la vidéo et d'autres séquences de la série pour faire monter notre intérêt jusqu'à ce que soit dévoilée la fameuse scène de sexe.

Pam & Tommy ©Hulu

Pam & Tommy est réalisée par Craig Gillespie à qui on doit Moi, Tonya. On retrouve dès ce teaser un certain humour et un ton décalé que le cinéaste maîtrise parfaitement. On est donc plutôt confiant sur la qualité du show et on espère pouvoir découvrir les épisodes très prochainement. Pam & Tommy sera diffusée le 2 février sur Hulu. En France, il faudra probablement se tourner vers la section Star de Disney+ mais rien n'a été confirmé.