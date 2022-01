Pam & Tommy : un trailer sulfureux pour la série sur la sex tape de Pamela Anderson

Le 2 février arrivera dans la section Star de Disney+ la série "Pam & Tommy" consacrée à la divulgation de la sex tape de Pamela Anderson et Tommy Lee. Découvrez la nouvelle bande-annonce.

Pam & Tommy, les origines de la sex tape

La série Pam & Tommy va s'intéresser à un sujet brûlant : la sex tape de Pamela Anderson et Tommy Lee. Durant les années 1990, le couple est particulièrement populaire. Elle en tant qu'actrice d'Alerte à Malibu. Et lui en tant que batteur du groupe de rock Mötley Crüe. Autant dire que la fuite de cette vidéo privée a fait beaucoup de bruit à l'époque. Car comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article), c'était la première fois qu'une telle vidéo était dévoilée.

Pam & Tommy ©Hulu

On découvre les débuts d'Internet et comment les personnes derrière ce leak ont pu faire des copies de la sex tape et les envoyer directement à des clients. Une vraie petite entreprise qui débuta avec deux hommes dans un garage. En parallèle, on aura évidemment la réaction de Pamela Anderson et Tommy Lee et l'impact de cette fuite sur leur vie et leur couple.

Au casting

Pour incarner le duo à l'écran, Lily James et Sebastian Stan se sont totalement transformés. Si on pouvait être un peu sceptique lors de l'annonce de ce casting, les images ont rapidement écarté tout doute sur leur capacité à être crédible dans la peau de ce couple mythique. À leurs côtés, on retrouve Seth Rogen et Nick Offerman, en charge de la divulgation de la vidéo.

Côté réalisation, Craig Gillespie (Moi, Tonya) reste fidèle à son style avec un ton tragi-comique. Le réalisateur parvient à mettre de la légèreté dans une histoire sérieuse, sans pour autant se moquer de ses personnages.

Où et quand voir Pam & Tommy ?

Pam & Tommy est à l'origine une série d'Hulu. La plateforme américaine est inédite en France. Cependant, celle-ci étant rattachée à Disney, ses programmes sont diffusés chez nous sur Disney+ dans sa section pour adulte, Star. On pourra donc découvrir la série dès le 2 février, mais uniquement pour les profils 18+.