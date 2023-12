Panda sur TF1 : Julien Doré a "failli décéder trois fois sur le tournage"

Pour "Panda", la série de TF1, Julien Doré a vécu un tournage compliqué avec des animaux. L'acteur aurait même pu être gravement blessé en réalisant lui-même certaines cascades.

Julien Doré, nouvelle star de TF1 avec Panda

TF1 a lancé le 30 novembre sa nouvelle série Panda. Une création dans la lignée d'HPI qui mêle enquête policière et humour grâce à un personnage principal pour le moins atypique. En effet, Panda, c'est le nom de cet ancien policier joué par Julien Doré. Mais lorsqu'on le découvre, entièrement nu au début du premier épisode, rien ne laisse imaginer que l'homme était avant dans les forces de l'ordre.

Panda ©TF1

C'est donc logiquement que la policière Lola (Ophélie Kolb) décide de le coffrer pour avoir tenté de cacher Léo, un jeune garçon accusé de meurtre. Sauf qu'une fois au commissariat, elle apprend que Panda est un ancien de la maison. Il a décidé de tout plaquer et est désormais un homme zen et pacifiste. Un mode de vie qui, de prime abord, ne devrait pas aller avec le quotidien d'un policier. Pourtant, Panda va reprendre du service et enquêter sur le meurtre dont est accusé le jeune Léo.

Un chien très énervé face à l'acteur

Pour son premier rôle principal dans une série, Julien Doré a vécu un tournage un peu mouvementé, voire carrément dangereux. C'est ce qu'il a révélé au micro d'Europe 1 en affirmant qu'il avait "failli décéder trois fois sur le tournage", notamment à cause d'animaux. Auprès de TF1, Julien Doré expliquait que, dans l'épisode 2, "il y a un énorme chien que l’on voit moins que prévu" car durant le tournage, l'animal est apparu très agressif. Il détaille cela dans l'interview d'Europe 1 :

Le chien avait décidé de m'attaquer dès le matin. Mais je suis la personne qui n'a pas peur du tout des animaux. Je peux m'approcher d'un guépard, le saluer, lui serrer la main. (...) Je pense que sa maîtresse était très stressée et avait très peur, et il l'a senti. Moi bêtement je suis arrivé vers lui avec tout l'entrain que j'ai pour les animaux, la joie, et il m'a montré d'une façon très forte qu'il n'était pas content que je sois là. Ce qui a été délicat pour la suite.

Voyant le chien "retrousser ses babines" devant lui, le comédien a alors préféré lever les mains pour se protéger et se reculer pour ne pas prendre de risque. La scène, durant laquelle Panda devait trouver un tissu dans la gueule de l'animal, n'a donc pas pu être tournée comme envisagée au départ.

Et un poney qui part au galop

Mais il n'y a pas qu'avec un chien que Julien Doré a eu une petite frayeur, puisqu'un poney ne l'a également pas épargné.

Pour coller à mon personnage, j’avais décidé de le monter à cru sans selle, ce qui était audacieux et entrainait déjà un certain inconfort au trot. Mais le dernier jour de tournage, il a soudainement décidé de s’échapper au galop sur une cinquantaine de mètres. J’ai clairement regretté ma tenue légère !

Un tournage musclé donc pour Julien Doré qui, au final, s'en est sorti sans grave blessure. Et malgré ces moments d'inconfort, il retient aussi "mille moments fabuleux et des fous rires interminables".

Panda est diffusée chaque jeudi à partir du 30 novembre sur TF1, et disponible sur MyTF1.