Paper Girls : Amazon va adapter les comics en série

Amazon vient de commander une adaptation en série des comics "Paper Girls", écrits par Brian K. Vaughan et illustrés par Cliff Chiang. On ne sait pas encore quand la série sortira.

L’histoire de Paper Girls

Paper Girls sera une adaptation des comics de Brian K. Vaughan et Cliff Chiang créés en 2015. L’intrigue s’intéresse à quatre jeunes filles qui se retrouvent propulsées au cœur d’un conflit entre voyageurs du temps alors qu’elles livrent les journaux le matin d’Halloween en 1988. Elles vont alors embarquer dans une aventure à travers le temps pour sauver le monde. Lors de leurs voyages dans le passé et le futur, elles vont rencontrer différentes versions d’elles-mêmes et vont devoir choisir entre accepter ou rejeter leur destin.

Le trio Stephany Folsom, Christopher Cantwell et Christopher C. Rogers, dont les deux derniers ont entre autres créé Halt and Catch Fire, seront les showrunners de la série, tandis que Vaughan et Chiang en seront producteurs exécutifs. Aucune information sur le casting de Paper Girls n’a filtré pour le moment.

Les showrunners de Paper Girls réagissent à l’annonce de la série

Alors que nous vous parlions déjà de l'adaptation de Paper Girls l'année dernière, le projet a traîné en longueur et n'avait pas encore été confirmé officiellement. C'est désormais chose faite. Suite à l’annonce d’Amazon d’adapter Paper Girls en série, les trois showrunners qui en seront aux commandes ont réagi dans un communiqué relayé par TVLine :

En tant qu’énormes fans de ce que Brian et Cliff ont créé avec Paper Girls, nous ne pourrions pas être plus heureux d’avoir l’opportunité de donner vie à cette incroyable aventure. Cette histoire a tellement de cœur, et tellement de couleurs et de dimensions uniques – notre sincère espoir est de ne pas seulement rendre justice à l’œuvre d’origine, mais de faire de Paper Girls quelque chose de différent de tout ce que l’on peut actuellement voir à la télévision.

Le directeur des opérations d’Amazon Studios réagit également au lancement de Paper Girls en série

Albert Cheng, le directeur des opérations d’Amazon Studios, a aussi réagi à la nouvelle :

Nous adorons l’idée d’amener Paper Girls à notre audience globale d’Amazon Prime Video comme série originale. L’histoire tant aimée, largement acclamée et victorieuse de nombreux Eisner Awards de Brian propose un concept prenant avec des personnages percutants. Nous avons un excellent partenariat avec Legendary et Plan B, et l’équipe créative parfaite avec Stephany, Christopher et Christopher pour donner vie aux bandes-dessinées de Brian et Cliff.

Si aucune autre précision n’a été donnée pour le moment sur la série, les fans de Paper Girls devraient espérer qu’elle respectera l’esthétique si particulière des bandes-dessinées sur laquelle elle sera basée. Les couleurs vives choisies par Vauhgan et Chiang devraient représenter un challenge pour les showrunners, et on verra s’ils parviennent à proposer quelque chose de convaincant.