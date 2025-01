Paradise : déjà une saison 2 pour la série la plus haletante du moment ?

C’est la série qui tient tout le monde en haleine sur Disney+. Paradise n’est même pas encore terminée qu’une saison 2 pourrait bien voir le jour. Cela tombe bien, son créateur a déjà une date de sortie en tête et ce sera plus tôt qu’on ne le croit.

La série Disney+ qui rend les spectateurs accros

À peine sortie, Paradise pourrait bien être la série qui vous rendra accro. Dan Fogelman, le créateur de This Is US, revient cette fois-ci avec ce thriller d’action sur fond de complots. Pour cette occasion, le showrunner retrouve Sterling K. Brown (Randall Pearson dans This Is US) qui incarne un agent des services secrets américains, Xavier Collins.

Ce dernier est chargé de la protection du président Cal Bradford (James Marsden) jusqu’au jour où un drame survient. Lever le voile sur ce mystère ne sera pas de tout repos puisque Paradise file à un rythme soutenu, tenant en haleine les spectateurs au bout de chaque épisode.

Par ailleurs, ces derniers devront prendre leur mal en patience. Les trois premiers épisodes de Paradise sont sortis en début de semaine sur Disney+ en France. Puis, ce sera un épisode qui sortira chaque mardi jusqu’au huitième et dernier le 4 mars prochain. Mais avec la flopée de rebondissements qui survient, l’attente semblera longue.

Une date de sortie déjà prévue pour la saison 2 de Paradise

En trois épisodes seulement, Paradise est parvenue à convaincre les spectateurs, mais aussi son propre casting. Sarah Shahi (Person of Interest, Black Adam) a révélé à US Weekly avoir elle-même été surprise de découvrir l’identité du meurtrier d’un personnage principal. Sa co-star, Julianne Nicholson (Mare of Easttown) a également précisé ne pas connaître tous les secrets de l’intrigue avant de les tourner.

Devant tant d’engouement pour la série, il se pourrait bien que Paradise soit renouvelée pour une deuxième saison. C’est en tout cas le souhait de Dan Fogelman qui a déjà des plans bien établis pour trois saisons. Dans un entretien avec Variety, Dan Fogelman a même révélé quand pourrait sortir la saison 2 si Paradise était renouvelée :

« Nous avons écrit presque toute la saison maintenant. Le problème fondamental du streaming, ce sont ces séries auxquelles les gens deviennent accros puis cessent d'être diffusées pendant deux ans et demi. Et donc mon objectif est de remettre cette chose à la télévision au moins d’ici un an ».

Cela semble être une bonne idée afin que les spectateurs ne se désintéressent pas de la série après une trop longue attente. Pour l’instant, Paradise n’est pas officiellement renouvelée par Disney+. Si tel est le cas, il faudrait tout de même patienter jusqu’en 2026 pour connaître la suite des aventures tumultueuses de l’agent Xavier Collins.