Bientôt sur Netflix : cette nouvelle adaptation de manga va beaucoup faire parler

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "Parasyte: The Grey", une prochaine série coréenne qui adapte le manga japonais "Parasite". Les fans de l'œuvre originale risquent d'être surpris.

Parasyte: The Grey, une version coréenne d'un manga japonais

Après avoir proposé une version live et américaine de One Piece, puis une adaptation de Yu Yu Hakusho, Netflix a visé un autre manga populaire : Parasite. Publiée entre 1988 et 1994, l'œuvre d'Hitoshi Iwaaki s'est vendue à plus de 25 millions d'exemplaires et a eu droit à une série animée. Composé de 24 épisodes, le show avait été diffusé entre 2014 et 2015. Puis, deux films japonais ont été produits, avant que ne sorte un spin-off, Parasite Reversi, publié entre 2018 et 2021. L'univers va donc continuer de grandir avec Parasyte: The Grey, la prochaine série live de la plateforme de streaming, qui se dévoile avec une bande-annonce.

Sur ces images, on peut voir Jeong Su-in, une jeune femme qui a été renversée par une voiture, mais qui ne semble pas avoir de blessure. La raison ? Un parasite qui est rentré dans son corps au moment de l'incident. En fusionnant avec elle, la créature lui a permis de survivre, sans prendre totalement possession de son corps. Jeong Su-in a donc toujours le contrôle, mais son corps sera amené à changer dès lors qu'elle devra se défendre. Car d'autres parasites sont présents sur Terre et dans le monde entier. Et leurs intentions ne sont pas bonnes. Jeong Su-in devra donc survivre face à ces créatures, mais aussi probablement face aux décisions du gouvernement qui compte procéder à un nettoyage à grande échelle.

Les différences avec le manga

On retrouve devant ces images une ambiance et une esthétique qui sont similaires à celles de Sweet Home, autre série coréenne populaire sur Netflix et tirée d'un webtoon. Cependant, les fans du manga Parasite auront remarqué les grandes différences par rapport à l'œuvre originale. Dans celle-ci, on suit Shin'ichi Izumi, un lycéen en contact avec un parasite. Alors que la créature s'apprête à rentrer dans son oreille, le garçon réagit et tente de s'écarter, forçant le parasite à ne fusionner qu'avec sa main. L'adolescent va ensuite devoir lui aussi affronter des humains contrôlés par les parasites.

L'autre grande différence par rapport au manga est que l'histoire de Parasyte: The Grey se déroulera en Corée, et que l'invasion des parasites sera bien connue du monde entier. On peut donc voir cette série davantage comme la continuité du manga. Ce qui permet à la production Netflix d'avoir une plus grande marge de liberté et surtout d'offrir avec cette création une œuvre originale. Le résultat sera à découvrir le 5 avril sur la plateforme de streaming. D'ici là, vous pouvez découvrir l'anime Parasite disponible sur Netflix et Crunchyroll.

