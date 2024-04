Pourtant très différente du manga, cette adaptation en série live cartonne sur Netflix

Netflix a mis en ligne "Parasyte: The Grey", une série dérivée du manga d'Hitoshi Iwaaki. Le show n'a pas tardé à trouver son public sur la plateforme de streaming.

Parasyte: The Grey, une adaptation originale

Les fans du manga Parasite (publié entre 1988 et 1994) ont sûrement été un peu surpris devant Parasyte: The Grey, la série live de Netflix. En effet, le show apparaît très différent de l'œuvre d'Hitoshi Iwaaki, qui a donné lieu à une série d'animation de 24 épisodes, diffusée entre 2014 et 2015. On y suivait Shin'ichi Izumi, un lycéen japonais qui voit une sorte de larve tenter d'entrer dans son oreille. Au dernier moment, le garçon s'en écarte et la larve rentre finalement par sa main. Le parasite ne peut ainsi pas fusionner entièrement, et doit finalement cohabiter avec l'adolescent.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

L'idée est assez similaire dans Parasyte: The Grey qui se déroule donc dans le même univers, mais raconte une histoire différente, en Corée du Sud. Cette fois, on suit Jeong Su-in (Jeon So-nee), une jeune femme qui a vécu de grandes souffrances dans sa jeunesse à cause des maltraitances de son père. Alors qu'elle mène une vie discrète de caissière dans un supermarché, elle se retrouve confrontée à un client mécontent. Ce dernier, qui est en fait schizophrène, décide de l'attaquer après son travail. Il la renverse avec sa voiture, et lui porte plusieurs coups de couteaux.

Alors qu'il s'apprête à l'achever, une larve extraterrestre rentre dans l'oreille de la jeune femme. Étant donné ses blessures, le parasite doit d'abord la soigner, ce qui l'empêche de fusionner parfaitement avec la victime. Il parvient néanmoins à intervenir pour protéger ce corps, et tue l'agresseur de Jeong Su-in.

Numéro 1 sur Netflix

L'autre grande différence avec le manga d'origine, est que dans Parasyte: The Grey Jeong Su-in ne peut pas interagir directement avec ce parasite. Celui-ci ne pouvant que prendre possession de son corps et de son esprit pendant 15 minutes si elle est en danger. Ce qui rend d'autant plus intéressante l'idée de survie qui motive le parasite. De plus, étant considérée comme une mutante, Jeong Su-in ne peut pas vraiment s'allier avec les congénères de son parasite, qui eux décident de s'unir pour faire face aux hommes qui les traques : l'unité Grey. Son seul soutien sera alors un petit truand à la recherche de sa sœur et le policier qui l'a aidé dans sa jeunesse.

Parasyte: The Grey ©Netflix

En plus d'être une histoire originale, Parasyte: The Grey adopte un style bien différent du manga. Très porté sur l'action, la série aborde des thématiques sombres avec ces personnages en souffrance dans leur vie personnelle. C'est sans doute ce qui a convaincu les abonnés de Netflix de suivre le show. Étant donné qu'il n'est pas nécessaire de connaître le manga pour comprendre la série (malgré l'intervention d'Izumi durant la saison), le programme a pu attirer les spectateurs en nombre. Peu de temps après sa mise en ligne (le 5 avril), Parasyte: The Grey s'est ainsi retrouvée en tête du top 10 des séries du moment en France, devant Le Problème à 3 corps (en ligne depuis plusieurs semaines).

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Une nouvelle preuve de l'intérêt des abonnés de Netflix pour les adaptations de manga (après One Piece et Yu Yu Hakusho) et les programmes fantastiques coréens, comme Sweet Home.