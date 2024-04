Parasyte the Grey sur Netflix : la série fantastique est un carton mondial !

"Parasyte: The Grey", la série dérivée du manga d'Hitoshi Iwaaki, n'a pas tardé à s'imposer dans de nombreux pays. En 48 heures, le show a pris la tête des des séries en langue non-anglaise les plus vues entre le 1er et le 7 avril.

Parasyte: The Grey cartonne dans le monde Il faut bien avouer qu'on s'attendait un peu à ce que Parasyte: The Grey attire du monde sur Netflix. Outre le fait que les séries coréennes ont une vraie popularité sur la plateforme, il faut ajouter le fait qu'en ce moment les adaptations de manga ont la cote. La dernière fois pour Netflix, c'était avec Yu Yu Hakusho. Mais l'approche de ce nouveau show est plutôt originale puisqu'il ne s'agit pas d'une simple version live de Parasite, mais d'un nouveau récit qui se déroule dans le même univers. Un choix payant de la part de Yeon Sang-ho, le créateur de la série connu pour avoir réalisé Dernier train pour Busan puis proposé sur le service de streaming Jung_E et Hellbound. En effet, Parasyte: The Grey n'a pas tardé à s'imposer dans plusieurs pays, à peine quelques jours après sa mise en ligne. Lancée le 5 avril, la série a d'abord dépassé les 30 millions d'heures visionnées en seulement deux jours. Un score solide qui s'est traduit par une entrée dans le top 10 des séries en langue non-anglaise les plus vues en ce moment dans 68 pays. Parmi ces pays, on trouve évidemment la Corée du Sud, mais aussi d'autres pays d'Asie comme le Japon et le Vietnam, ou encore des pays européens comme l'Allemagne, le Portugal, l'Italie et bien sûr... La France. De bon augure pour une saison 2 Les chiffres annoncés pourraient motiver Netflix à commander une saison 2. C'est du moins ce qu'espèrent les fans de Parasyte: The Grey qui ont vu la saison 1 se conclure avec une vraie surprise. En effet, à la toute fin du dernier épisode, un personnage prénommé Shin'ichi Izumi fait son apparition. Il s'agit du héros de l'œuvre original. Dans le manga, ce dernier est un jeune lycéen qui voit une larve tenter de s'introduire dans son oreille pour fusionner avec son cerveau. Mais en mettant sa main en opposition, il empêche le parasite d'aller au bout de sa fusion. Ce qui lui permet ensuite de cohabiter avec. Un peu comme Jeong Su-in donc, l'héroïne de la série Netflix. En introduisant Izumi, Yeon Sang-ho a évidemment gardé une porte grande ouverte pour une suite. Et même s'il lui faudra attendre le feu vert de la plateforme de streaming, le créateur a déjà un plan pour une éventuelle saison 2. A voir si Netflix la confirme dans les jours à venir.