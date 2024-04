Parasyte the Grey : une saison 2 prévue pour le nouveau succès Netflix ?

"Parasyte: The Grey" a attiré du monde sur Netflix depuis sa mise en ligne. Faut-il s'attendre à une saison 2 ? Le créateur Yeon Sang-ho a en tout cas déjà des idées pour la suite.

La saison 1 de Parasyte: The Grey cartonne, bientôt la saison 2 ?

Netflix a lancé le 5 avril 2024 la série Parasyte: The Grey. Un programme qui aura forcément fait tilter les fans de manga puisqu'il s'agit d'un dérivé de Parasite (1988-1994) d'Hitoshi Iwaaki, qui donna lieu à un anime (également disponible sur la plateforme de streaming). Cependant, le show n'est pas une simple transposition du récit en live action, mais un récit original qui se déroule dans le même univers que l'œuvre d'origine. C'est ainsi en Corée du Sud que débarquent des larves extraterrestres pour prendre possession du corps d'humain. Mais une de ces larves ne parvient pas à fusionner entièrement avec Jeong Su-in (Jeon So-nee), qui devient ainsi une mutante ciblée autant par les parasites que par l'unité Grey qui les traque.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Créée par Yeon Sang-ho, Parasyte: The Grey a convaincu les abonnés du service de streaming. La série s'est immédiatement placée en tête du top 10 des séries du moment sur Netflix. Un nouveau succès pour une série coréenne, mais aussi pour une nouvelle adaptation de manga par la plateforme après One Piece et Yu Yu Hakusho. De quoi motiver les producteurs à commencer une saison 2 ? Il faudra patienter encore un peu avant d'en avoir la confirmation. Car si le show marche bien en France en ce moment, reste à savoir si c'est également le cas dans suffisamment d'autres pays.

Le héros du manga aura de l'importance dans la suite

Cependant, étant donné la fin de la saison 1 de Parasyte: The Grey, la possibilité de voir de nouveaux épisodes est grande. Et une récente déclaration de Yeon Sang-ho à ce sujet devrait donner de l'espoir au public qui en redemanderait. Lors d'une interview (relayée par DevDiscourse), le réalisateur de Dernier train pour Busan (2016) a d'abord donné des précisions sur la scène finale de première saison qui voit Shin'ichi Izumi se présenter à l'agent Jung-kyung (Lee Jung-hyun). Les fans du manga savent qu'il s'agit du héros de l'œuvre originale, qui n'est qu'un adolescent dedans. Ce qui donne ainsi une petite idée de la temporalité de l'univers.

La fin, qui a tout d'une scène post-générique, se déroule 8 ans après l'histoire principale. Shin'ichi Izumi, joué par Masaki Suda dans Parasyte : The Grey, est alors dans sa vingtaine.

Masaki Suda - Parasyte: The Grey ©Netflix

L'auteur a continué en précisant qu'il ne pouvait pas décider seul du développement de la saison 2, mais qu'il devait attendre le feu vert de Netflix. Cependant, il aurait déjà discuté avec l'interprète d'Izumi pour une éventuelle suite, et aurait même désormais tout un plan détaillé pour la suite qu'il aurait montré à l'actrice Lee Jung-hyun.

Lorsque nous avons parlé avec Masaki Suda à l'époque, nous avions quelques idées pour la suite. Je lui ai dit à quel moment son personnage était venu rencontrer Jung-kyung. Et à son interprète, Lee Jung-hyun, j'ai montré le script contenant tout le plan pour la saison 2.

Yeon Sang-ho n'a pas voulu en dire davantage sur ce qui pourrait suivre dans Parasyte: The Grey. Mais il a tout de même affirmé que l'apparition de Shin'ichi Izumi à la fin n'était pas qu'un simple clin d'œil, mais bien un moyen de l'introduire et d'en faire un personnage central de la saison 2. Reste à espérer que Netflix suivra l'auteur pour la suite.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+