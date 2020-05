Parks and Recreation : une séquence culte recréée dans Animal Crossing

De nombreuses personnes jouent à "Animal Crossing" pendant le confinement. Et certains d’entre eux font preuve d’imagination pour y mettre en scène des séquences de séries ou films cultes. Parmi eux, un joueur a décidé de recréer l’une des scènes de "Parks and Recreation".

Pendant le confinement, toujours en cours dans de nombreux pays du monde dont les États-Unis, beaucoup jouent au jeu vidéo Animal Crossing pour s’occuper. Le concept du jeu est de s’occuper d’un enfant dans un village peuplé d’autres habitants. Le joueur peut inventer la vie qu’il veut pour son personnage et faire preuve d’une grande créativité sur ses activités, sa maison… Le dernier jeu en date de la franchise, Animal Crossing : New Horizons, est sorti le 20 mars dernier et est immédiatement devenu l’un des jeux les plus populaires du moment. Et l’un de ses joueurs a eu l’idée d’y recréer une scène de Parks and Recreation.

Si vous ne connaissez pas Parks and Recreation, la série a été créée par Michael Schur et Greg Daniels, ce dernier étant aux commandes de l’adaptation américaine de The Office. On y suit le quotidien des employés du département des parcs et loisirs d’une petite ville des États-Unis. On y retrouve le même procédé que pour The Office, dont elle devait à l’origine être un spin-off, puisqu’elle est filmée sous forme de faux documentaire. Logiquement, l’humour absurde caractéristique de la série portée par Steve Carell est aussi le moteur principal de Parks and Recreation.

Devenue l’une des séries comiques américaines les plus cultes, elle dispose d'une grande communauté de fans. Et au sein de cette communauté, un fan a décidé de recréer l’une des scènes cultes dans Animal Crossing.

Un remake de la scène de la machine à café de Parks and Recreation

Un joueur a ainsi partagé sur Twitter sa création inédite. Il a recrée la séquence de l’épisode 13 de la troisième saison de la série, appelé « The Fight ». Dans celui-ci, les principaux protagonistes sont interrogés par le personnage de Ron Swanson (Nick Offerman) sur l’état de la machine à café, que quelqu’un a cassée. Swanson interroge donc les employés pour savoir qui est le coupable.

Face à lui, personne ne se décide à avouer, et les six employés présents commencent à s’accuser mutuellement. Alors que le ton monte en arrière-plan, Swanson avoue alors face à la caméra que c’est en fait lui qui a cassé la machine. L’utilisateur en question a donc recréé toute la séquence dans le jeu vidéo. Les personnages se chamaillent tandis que les voix des interprètes originaux de la série illustrent les images.

La séquence de la machine à café est l’une des nombreuses scènes cultes de Parks and Recreation. Diffusée pendant 7 saisons de 2009 à 2015, la série contient de nombreux moments comme celui-ci, qui ont fait sa réputation. Les principaux acteurs de Parks and Recreation se sont d’ailleurs récemment réunis - à distance - pour un épisode spécial diffusé le 30 avril dernier.