Pax Massilia : un trailer violent pour la nouvelle série d'Olivier Marchal à Marseille

"Pax Massilia", la nouvelle série d'Olivier Marchal, se dévoile dans une bande-annonce violente et rythmée. Au programme, une immersion au sein d'un groupe de flics en guerre pour ramener la paix à Marseille.

Olivier Marchal reprend du service à Marseille

Après son long-métrage Bronx, déjà sur Netflix et qui se déroulait à Marseille, Olivier Marchal y retourne pour sa nouvelle série policière Pax Massilia. Le temps passe, mais le réalisateur de 36 Quai des Orfèvres et créateur de la série Braquo y résiste, revenant sans cesse au métier qu'il a d'abord exercé pour en raconter la violence, la noirceur et la complexité.

Pax Massilia ©Netflix

Pax Massilia raconte en 6 épisodes l'histoire d'un groupe de policiers aux méthodes particulières, et leur traque d'un dangereux criminel afin d'éviter un bain de sang à Marseille. La bande-annonce dévoilée (vidéo en tête d'article) montre ces flics en action, une action brutale comme l'affectionne tant Olivier Marchal.

Un casting de "gueules" pour Pax Massilia

Pour cette nouvelle série, qui viendra peut-être offrir une concurrence à la récente série B.R.I. de Jérémie Guez, Olivier Marchal a réuni un casting de comédiens qu'il connaît bien. On y trouve ainsi Nicolas Duvauchelle (Braquo), Moussa Maaskri (MR 73, Carbone, Bronx), Olivier Barthélémy (Overdose). C'est en revanche une première pour Florence Thomassin et Tewfik Jallab, qui s'affiche lui comme le rôle principal de la série, sous la direction d'Olivier Marchal.

Il y a fort à parier que Pax Massilia fera parler d'elle, et sera peut-être l'objet d'une controverse. En effet, elle prend place dans une ville où le narco-banditisme est en pleine expansion, avec des règlements de comptes quasi hebdomadaires depuis plusieurs années. La série sera disponible sur la plateforme à partir du 6 décembre 2023.