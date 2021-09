Peacemaker, Euphoria S2, Sex and the City... HBO Max dévoile des images de ses programmes à venir

HBO Max a dévoilé une vidéo promotionnelle de ses programmes à venir. On y retrouve notamment des images de "Matrix 4" et des séries "Peacemaker", "Euphoria" saison 2 et "And Just Like That", la suite de "Sex and the City".

HBO Max, la plateforme de streaming de Warner

WarnerMedia a lancé aux Etats-Unis le 27 mai 2020 sa plateforme de streaming HBO Max - encore indisponible en France. Un nom en référence à HBO, fameuse chaîne américaine connue pour ses séries de grande qualité. Mais avec HBO Max, ce sont également des films qui sont mis à disposition. Et pour booster ses abonnements, Warner a d'ailleurs décidé en 2021 de compenser les pertes en salle liées au Covid en sortant en simultané ses productions au cinéma et sur la plateforme. Une décision pas du goût de tout le monde, et notamment de Christopher Nolan. Bien qu'il ait pu voir son film Tenet aller uniquement dans les salles en 2020, il s'est montré très critique envers le service de streaming et est parti chez Universal pour produire son prochain film.

Parmi les gros titres concernés par cette sortie simultanée, il y a eu Wonder Woman 1984 qui cumula un peu plus de 165 millions de dollars au box-office mondial. Il y aura également en cette fin d'année Dune. Si le film est déjà sorti en France (le 15 septembre), les Américains doivent encore patienter jusqu'au 22 octobre pour le découvrir au cinéma ou chez eux. Et on n'oublie pas le très attendu Matrix Resurrections attendu le 22 décembre sur le sol américain, et le 15 décembre chez nous. Ces deux films sont d'ailleurs présents dans une bande-annonce d'HBO Max (en une d'article) qui regroupe les programmes à venir sur la plateforme.

Matrix Resurrection ©HBO Max

Des grosses séries à venir

Outre ces films, cette vidéo promotionnelle nous intéresse avant tout pour les séries à venir. On retient en premier lieu les images d'Euphoria saison 2. À 0.03 secondes, on peut ainsi voir Zendaya danser dans un couloir. Hunter Schafer apparaît également dans une reproduction d'un autoportrait de Frida Kahlo. C'est court, mais on sent que la diffusion des prochains épisodes (en France sur OCS) ne devrait plus trop tarder. Aucune date n'est annoncée. On espère que la saison 2 arrivera en début d'année 2022.

Ensuite, c'est du côté des nouvelles séries que la chaîne insiste. Avec And Just Like That, la mini-série qui fera office de suite de Sex and the City. On voit ainsi Sarah Jessica Parkerr, Kristin Davis et Cynthia Nixon réunies plus de 15 ans après la fin de Sex and the City (1998-2004). Là aussi il n'y a pas de date de diffusion mais le programme pourrait être mis en ligne d'ici la fin d'année 2021.

Enfin, HBO Max nous offre un premier extrait de Peacemaker, série spin-off de The Suicide Squad centrée sur le personnage de John Cena. On le voit avec son costume débarquer dans un diner avec les assistants d'Amanda Waller. Le ton est donné, avec, juste après, un passage explosif délirant qui voit Peacemaker reproduire le symbole "peace" avec des impacts de balles.

On peut donc s'attendre à une série dans le même esprit déjanté que The Suicide Squad. Rappelons que James Gunn est également associé à ce projet en tant que créateur. Il doit également écrire les huit épisodes de la saison et en réaliser cinq. Le show est attendu pour janvier 2022.