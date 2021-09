Christopher Nolan confirme son divorce avec Warner et va voir ailleurs

La Warner ne s'est pas faite que des amis en choisissant de mettre en ligne sur HBO Max l'intégralité de ses films de 2021 en parallèle de leur sortie dans les salles. Christopher Nolan, collaborateur de longue date, n'a pas apprécié la démarche et il se tourne vers un autre studio pour son prochain projet.

Le désaccord entre Christopher Nolan et Warner

Il y a quelques jours, on apprenait que Christopher Nolan était en train de travailler sur un nouveau film. Le metteur en scène a fait parler de lui pendant la crise sanitaire en nous proposant le blockbuster Tenet. La Warner, avec qui il collabore depuis presque 20 ans, a été à ses côtés malgré un contexte compliqué. Nolan voulait être le sauveur des salles et sortir son nouveau bébé dès que possible. Au final, Tenet n'a rapporté que 363 millions de dollars à travers le monde. Un score largement plus faible que celui qu'il aurait fait sans la pandémie.

Après ça, la relation entre le réalisateur et le studio s'est significativement tendue. Pour s'adapter à une époque particulière, la Warner a décidé de maintenir les dates de tous les films prévus en 2021 et de les sortir sur HBO Max en simultané (là où le service est disponible). Or, les amoureux de la salle comme Nolan n'ont pas du tout apprécié cette stratégie. Ce dernier n'a d'ailleurs pas manqué de faire savoir qu'il était contre cette décision.

Tenet ©2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. / Melinda Sue Gordon

Le réalisateur s'est trouvé une nouvelle maison

Suite à cette brouille, on ne voyait pas comment le metteur en scène star pouvait faire son prochain film sous la bannière de la Warner. C'est effectivement un divorce qui a lieu puisqu'on apprend via The Hollywood Reporter que Christopher Nolan se tourne vers Universal pour son nouveau long-métrage. Le studio va entièrement financer, à hauteur de 100 millions de dollars, ce projet sur Robert Oppenheimer, un célèbre scientifique qui a participé activement à l'invention de la bombe atomique. Il sera question de cela dans le scénario qui va se dérouler à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et également lors de l'après-conflit, quand Oppenheimer a milité en faveur d'un contrôle accentué des armes nucléaires.

Universal décroche le gros lot alors qu'on imagine que l'industrie entière devait lorgner sur Nolan. Sony était dans le coup et Netflix n'a pas caché son envie d'attirer le maître dans ses filets. Compte tenu de son attachement aux salles, l'hypothèse de le voir filer sur une plateforme relevait de la pure folie. Ce sera donc bien au cinéma qu'il nous donnera rendez-vous. La production de ce film sans titre débutera durant la première partie de l'année 2022. Universal vise une sortie en 2023 ou 2024. Toujours d'après THR, le papa d'Interstellar aurait demandé la garantie d'une sortie exclusive dans les salles durant une fenêtre de 90 à 120 jours. Néanmoins, le média n'est pas en mesure de confirmer qu'il a obtenu gain de cause.