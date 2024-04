Peacemaker : bonne nouvelle pour la saison 2 de la série avec John Cena

Plus de deux ans après la sortie de la première saison de "Peacemaker", la suite de la série se prépare. Comme indiqué par James Gunn, la production des nouveaux épisodes a débuté.

Peacemaker sera de retour dans de nouveaux épisodes

Après avoir été introduit dans l’univers de DC via The Suicide Squad de James Gunn, John Cena a retrouvé le personnage qu’il y incarnait dans sa propre série, Peacemaker. L’intrigue du show reprend après les événements du long-métrage. Alors qu’il a été laissé pour mort sur l’île de Corto Maltese, Christopher Smith a en réalité été retrouvé vivant par l’équipe d’Amanda Waller, qui décide de l’utiliser en le chargeant de diverses missions.

La première saison de Peacemaker est sortie sur HBO Max l’année après The Suicide Squad. Soit en janvier 2022. Cela fait donc plus de deux ans que les fans attendent de pouvoir découvrir la suite des aventures de Christopher Smith. En janvier dernier, James Gunn avait toutefois révélé que le développement des nouveaux épisodes suivait son cours. Quelques mois plus tard, nous apprenons désormais que la production de la saison 2 a débuté.

La production a commencé

Habitué à donner des nouvelles de l’avancée de ses projets via ses réseaux sociaux, James Gunn a posté une photo concernant Peacemaker sur son compte Threads. On y voit le héros incarné par John Cena de dos, ainsi que le reflet du réalisateur et scénariste dans son casque. Le créateur de la série indique aussi en légende que les premières prises de vues de la saison 2 du show ont eu lieu.

L’intrigue des nouveaux épisodes de Peacemaker est pour le moment inconnue. En revanche, on sait qu’outre John Cena, au moins deux autres membres du casting de la première saison seront de retour. En janvier dernier, Danielle Brooks avait confirmé à Deadline qu’elle retrouverait son rôle de Leota Adebayo dans le deuxième chapitre du show. Et en mars, comme rapporté par le même média, Jennifer Holland, alias Emilia Harcourt, avait aussi confirmé sa présence dans la nouvelle saison.

Superman devrait arriver avant la suite de la série

Les nouvelles sont donc bonnes pour Peacemaker. Toutefois, il faudra se montrer patients avant de pouvoir découvrir la deuxième saison de la série. Celle-ci ne devrait arriver qu’en deuxième partie d’année 2025.

En attendant, James Gunn continue aussi de travailler sur son Superman. Le tournage du film porté par David Corenswet est en cours. La sortie du long-métrage est, elle, prévue pour le 9 juillet 2025 dans les cinémas en France.