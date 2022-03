Peaky Blinders saison 6 : à quelle date sera-t-elle disponible sur Netflix ?

La série culte créée par Steven Knight et portée notamment par Cillian Murphy arrive bientôt à son terme. En effet, la sixième saison de "Peaky Blinders" sera la dernière, et sa date de diffusion sur Netflix a été annoncée.

Dernier tour de piste pour les Peaky Blinders

Le clan Shelby prépare ses adieux au petit écran, et tous les fans seront au rendez-vous pour voir dans la sixième et dernière saison de Peaky Blinders le sort réservé à ces personnages devenus cultes. Actuellement sur les ondes de la BBC chez nos voisins d'outre-Manche, la saison 6 de la série créée par Steven Knight n'avait jusqu'alors pas de date de diffusion pour son public français. Mais tout le monde peut désormais sortir son agenda, puisqu'on sait maintenant à quelle date cette dernière saison sera disponible en intégralité sur Netflix !

Ce sera donc à partir du 10 juin 2022 qu'on pourra poser les yeux sur les 6 derniers épisodes de la série, tous mis à disposition à cette date.

Pas d'adieux mais un au revoir

Avec une toute première diffusion en France en mars 2015, la série Peaky Blinders est rentré dans le club fermé des séries contemporaines cultes, et fait définitivement partie du paysage culturel. Grâce à ses acteurs, investis dans des personnages charismatiques et complexes, grâce aussi à sa cinématographie soignée, elle s'est attirée les louanges des spectateurs comme de la presse spécialisée.

Peaky Blinders ©Netflix

Avec à sa tête Cillian Murphy, le casting a toujours été brillant, comprenant les personnages principaux du clan interprétés par Paul Anderson, Joe Cole, ou encore Annabelle Wallis et la regrettée Helen McCrory, et des présences récurrentes comme celles par exemple de Tom Hardy depuis la saison 2, et Anya Taylor-Joy depuis la saison 5.

Si la saison 6 sera la fin d'un cycle pour Thomas Shelby et ses proches, ce n'est qu'un au revoir. En effet, alors qu'il était initialement prévu qu'une septième saison viendrait conclure la série, ses producteurs ont changé de stratégie pour arrêter la série à sa sixième saison et basculer immédiatement sur la production d'un film. En plus de ce film, des projets de séries spin-off ont été annoncés.