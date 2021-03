Peaky Blinders : un aperçu en images de la saison 6

L'excellente série "Peaky Blinders" approche de son dénouement. La sixième et prochaine saison sera la dernière pour le show porté par Cillian Murphy. L'acteur s'illustre sur des images officielles du tournage dans le costume de Thomas Shelby.

La fin est proche pour les Peaky Blinders

Depuis 2013, nous pouvons suivre les tribulations du clan Shelby dans Peaky Blinders. Famille modeste issue de Birmingham qui a monté un véritable empire pour asseoir sa domination sur la ville. Durant les cinq saisons déjà disponibles, on a pu les accompagner dans leur ascension, avec le toujours ambitieux Thomas Shelby à la tête des opérations. Un rôle qui convient parfaitement à Cillian Murphy, impérial et charismatique. La création de Steven Knight a rencontré l'approbation du public pour tout l'imaginaire qu'elle développe, pour ses personnages et pour des scénarios prenants. Durant la saison 5, Thomas a fait son entrée dans la vie politique et il ne s'est, encore une fois, pas fait que des amis. La dernière fois qu'on l'a vu, il cherchait à découvrir qui avait pu le trahir alors qu'il était sur le point de faire chuter les Billy Boys.

La prochaine saison reprendra la narration là où elle s'est stoppée et Peaky Blinders s'acheminera dans le même temps vers sa fin. Car on sait désormais que la série se terminera avec cette saison 6. Les fans sont au courant et ils doivent en plus composer avec une attente rallongée à cause de la pandémie. La production a forcément pris du retard mais l'équipe est actuellement en train de tourner. Le compte officielle de la série vient d'ailleurs de partager des nouvelles images de Cillian Murphy. On le retrouve dans les coulisses avec son costume habituel :

Peaky Blinders behind the scene ©Anthony Byrne/BBC

Pas de quoi nous en dire plus sur l'intrigue qui nous attend mais la promotion démarre de manière douce en attendant de nous abreuver en images plus intéressantes. On peut en revanche compter sur les réseaux sociaux pour nous donner un aperçu un peu plus conséquent. Une vidéo nous montre l'équipe en train de travailler du côté de Liverpool. On peut apercevoir, encore, Cillian Murphy en action :

Peaky Blinders reviendra sur nos écrans en 2022 à une date encore inconnue. Elle sera à priori toujours visible chez nous sur Arte et Netflix. Après ça, l'univers devrait obtenir un prolongement avec un film ainsi que d'autres possibles créations pour la télé.