Philadelphia : des épisodes de la sitcom usant du "blackface" retirés du Netflix UK

Alors que les manifestations contre le racisme et les violences policières font rage un peu partout dans le monde, la branche britannique de Netflix a décidé de ne plus proposer certains épisodes de la série "Philadelphia" à ses utilisateurs, à cause du "blackface" que certains acteurs y portent.

La semaine dernière, nous écrivions que d’autres productions pourraient disparaître de Netflix, après que la plateforme a décidé de retirer la série de Matt Lucas et David Walliams, Little Britain, de son catalogue, à cause de l’utilisation du "blackface" dans un épisode. La plateforme avait déjà choisi de ne plus diffuser une autre série du duo, Come Fly With Me, quelques jours avant, pour la même raison.

Philadelphia s’ajoute donc à la liste des séries à être retirées ou partiellement amputées en peu de temps par le géant du streaming pour son utilisation du "blackface". L'épisode 2 de la saison 8, "The Gang Recycles Their Trash" et le 9 de la saison 6, "Dee Reynolds : Shaping America's Youth", ont ainsi été retirés de la plateforme. D'autres épisodes seraient eux aussi visés par un retrait.

Philadelphia est une sitcom américaine culte diffusée depuis 2005, avec actuellement quatorze saisons. Elle est centrée sur un groupe d’amis qui tiennent un bar irlandais miteux de Philadelphie, le Paddy’s Pub. Les personnages principaux, d’abord quatre dans la première saison, puis cinq à partir de la deuxième, ont chacun un caractère très différent. Mais ils ont tous en commun d’être malhonnêtes, égoïstes, avares, sans scrupules et assez fainéants. Et surtout, ils boivent beaucoup.

Les cinq personnages principaux sont incarnés par Charlie Day, Rob McElhenney, Glenn Howerton, Kaitlin Olson et Danny DeVito.

Philadelphia aborde de nombreux sujets controversés

La série est connue pour aborder des thèmes controversés, dont le racisme fait partie. Ses épisodes évoquent aussi le sexisme, les personnes transgenres, les droits des homosexuels ou encore le harcèlement sexuel, les armes à feu ou encore l’avortement. Elle aura le droit à une quinzième saison l’année prochaine, déjà commandée par FXX, qui la produit.

Il ne serait donc pas surprenant de voir ces décisions récentes de Netflix de retirer, en l’espace de quelques jours, tout ou partie de plusieurs séries de son catalogue se répéter. On peut spéculer que toutes les productions diffusées sur la plateforme dans lesquelles des acteurs utilisent le "blackface" sont menacées.

Alors que le géant du streaming avait décidé de ne plus diffuser l’intégralité de Little Britain et Come Fly With Me, il a changé d’approche pour la monumentale série Philadelphia, puisque seuls les épisodes dans lesquels des acteurs portent du "blackface" ne sont plus visibles. Les fans peuvent encore voir le reste de la série.