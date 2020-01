Physical : Rose Byrne dans une série sur l’aérobic pour Apple

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Apple TV+ multiplie les projets ambitieux et atypiques. Après des bons débuts, la plateforme vient d’annoncer une nouvelle série, « Physical », centrée sur le monde de l’aérobic dans les années 1980 et portée par la talentueuse et prolifique Rose Byrne.

Alors que les premières saisons de certaines de ses créations (The Morning Show ou See) se sont achevées en beauté, Apple TV+ a annoncé un nouveau – et ambitieux – projet : Physical.

Une héroïne qu’on ne présente plus

C’est l’Australienne Rose Byrne qui a été choisie pour porter cette dramedy. Sur les plateaux de tournage depuis ses treize ans, l’actrice s’est illustrée dans de nombreux projets. Éclectique dans ses choix, elle passe du registre comique aux films horrifiques avec une facilité déconcertante. Quelques exemples d’œuvres dans lesquelles vous l’avez peut-être croisée : Nos Pires Voisins, Mes Meilleures Amies, Insidious ou encore les derniers X-Men… Pas mal, non ?

Byrne s’est aussi illustrée dans des séries bien connues, à l’instar d’American Dad! ou Damages, pour laquelle elle a été nommée aux Golden Globes par deux fois. Elle n’a cependant jamais tenu le premier rôle dans ce type de format jusqu’à maintenant, donc.

L’aérobic et ses vertus insoupçonnées

Petit rappel, parce que tout le monde n’est pas forcément clair là-dessus : On entend par aérobic la gymnastique dansante qui stimule l’activité cardio-vasculaire et oxygène le corps. Cette discipline est apparue dans les années 60 aux US, et peu après en Europe. Physical se déroulera dans les années 1980, au sud de la Californie. Byrne y campera une femme au foyer malheureuse qui trouve une échappatoire à son quotidien morne en se tournant vers… On vous le donne en mille : l’aérobic – un décor qui nous fait déjà penser à un autre projet de série, Toutouyoutou, comédie française commandée par OCS.

Si le pitch de la série est assez wtf, on gage qu’avec une écriture décalé et une esthétique affirmée, elle devrait pouvoir convaincre les téléspectateurs. Qui sait, on assistera peut-être à un regain d’intérêt pour la discipline ? Autre bonne nouvelle, à l’origine du projet, on trouve Annie Weismann, qui a travaillé notamment sur Desperate Housewives.

Apple TV+, lancée en novembre dernier, n’a pas peur de se mouiller en proposant des concepts forts et originaux. On pense à Dickinson, comédie dramatique centrée sur la vie de la poétesse du même nom, ou Servant, série horrifique de M.Night Shyamalan.

En attendant Physical, vous pourrez retrouver prochainement Rose Byrne dans Mrs.America. Ce nouveau programme raconte le combat de Phyllis Schlafly, activiste féministe conservatrice qui se bat pour les droits des femmes aux Etats-Unis. Elle y donne la réplique à Cate Blanchett, Uzo Aduba ou encore Elizabeth Banks, rien que ça…