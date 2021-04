Plan B : c'est quoi cette série fantastique avec Julie de Bona bientôt sur TF1 ?

Après Je te promets, Gloria et Un Homme d'honneur, TF1 lance une nouvelle série adaptée d'un programme étranger. En effet, Plan B qui débarque sur le petit écran le 17 mai, est adaptée de la série québécoise du même nom. Julie de Bona (Le Bazar de la charité / Une mère sous influence) incarne Florence Morin, une mère de deux adolescents, qui est épanouie autant dans sa vie personnelle, que professionnelle. C'est une animatrice radio populaire et féministe engagée, qui se bat également pour une association qui vient en aide aux femmes.

Florence voit sa vie basculer, lorsque sa fille de 16 ans met fin à ses jours. La mère de famille dévastée, n'a pas su déceler le mal-être de son enfant. La culpabilité et le chagrin la rongent. Alors, lorsqu'elle entend parler de Plan B, une agence de voyage qui permet de remonter dans le temps et de le modifier, elle saisit sans réfléchir cette seconde chance. C'est l'occasion inespérée de tout arranger. L'actrice avait déclaré lors d'un entretien pour TF1 :

J’ai rarement vu une série aussi riche, intelligente et profonde, qui soulève autant de questions sur la condition et l’identité de la femme au sein de la famille et de la société. Plan B interroge avec finesse sur la maternité, le couple, mais aussi sur la difficulté à s’épanouir professionnellement. À travers le personnage de Florence, on explore la complexité à être à la fois une mère, une femme, une épouse.