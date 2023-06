Plus belle la vie : retour confirmé sur TF1 mais avec deux gros changements

"Plus belle la vie" va revenir prochainement sur TF1 mais avec plusieurs changements. La durée des épisodes sera plus courte et la diffusion aura lieu à un horaire bien différent.

Plus belle la vie revient sur TF1 Il n'aura pas fallu longtemps avant qu'un possible retour de Plus belle la vie soit évoqué. Quelques semaines après l'arrêt du célèbre feuilleton de France 3 (le 18 novembre 2022), des rumeurs d'une reprise de la production par une autre chaîne se faisaient entendre. Cela s'est précisé dernièrement avec l'annonce d'un retour sur TF1. On va donc retrouver les habitants du quartier fictif Le Mistral à Marseille, qui ont vécu des aventures diverses, sentimentales et autres, pendant 18 ans. Et ce, dès l'automne prochain. Cependant, les spectateurs devront faire avec plusieurs différences par rapport à la série d'origine. Télé Star vient en effet d'annoncer que deux changements majeurs étaient à prévoir. Des épisodes plus courts et un nouvel horaire D'abord la durée. Si les épisodes de Plus belle la vie sur France 3 duraient 25 minutes. Sur TF1, il faudra se contenter de seulement 15 minutes. Un changement qui s'explique par le budget qui aurait été revu à la baisse. Les scénaristes devront donc parvenir à faire rentrer de nouvelles histoires pouvant passionner les spectateurs sur un format vraiment court. Plus belle la vie ©France tv Ce choix est également justifié par l'autre changement important : l'horaire. En effet, le feuilleton Plus belle la vie ne sera pas proposé en prime time sur TF1, mais en début d'après-midi, à 13h50, juste après la météo. Une décision qui peut surprendre. Mais il semblerait que la chaîne vise ainsi un public bien spécifique et en profite pour pousser sa plateforme de replay. Une partie du casting de retour Heureusement, tout ne sera pas différent dans Plus belle la vie. Du côté des décors, on apprend que la production est actuellement en train de reconstruite le célèbre quartier du Mistral. Celui-ci avait été détruit après la fin de la série. Et le nouveau plateau de tournage se serait placé à seulement quelques centaines de mètres de l'ancien. Ce qui devrait permettre aux acteurs de se sentir en terrain connu. Car oui, une partie du casting d'origine serait présent dans les prochains épisodes. Sont annoncés Laurent Kérusoré (Thomas Marci), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher) et Léa François (Barbara Évenot). Rebecca Hampton (Céline Frémont) a elle refusé de revenir. Et de nouveaux personnages devraient faire leur apparition. La série Plus belle la vie est prévue pour faire son grand retour sur TF1 en fin d'année avec un tournage courant octobre 2023.