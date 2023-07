Plus belle la vie : toutes les infos sur le retour de la série culte

Près d’un an après son arrêt sur France 3, "Plus belle la vie" reviendra sur TF1 d'ici octobre 2024. De nouveaux détails sur la série ont été dévoilés.

Plus belle la vie : un programme culte

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de la série. Après dix-huit années de diffusion sans interruption sur France 3, Plus belle la vie reviendra sur nos écrans chez TF1. Auprès du journal Le Figaro, Ara Aprikian, le directeur général adjoint chargé des contenus, a déclaré que la série "sera relancée début 2024 sur la chaîne TF1". Cette nouvelle annonce une nouvelle page dans l'histoire de Plus belle la vie.

Laurent Kérusoré - Plus belle la vie ©France 3

Rappelons que la série a été créée en 2004 et cumule plus de 4500 épisodes. Un vrai soap opera à la française, ce feuilleton raconte les destins croisés d'habitants d'un quartier fictif à Marseille, Le Mistral. À ce jour, Plus belle la vie reste la série la plus longue jamais produite en France.

Cependant, en 2022, France Télévisions annonce l'arrêt de sa série emblématique sur sa chaîne. Après 18 ans, cette annonce déçoit les fans les plus fidèles. Une des raisons de l'annulation était notamment des audiences en très grande baisse au fil des années.

Un comeback chez TF1

Un an après la décision de France Télévisions de mettre fin à Plus belle la vie, la série est pourtant de retour. À quoi pourra-t-on s'attendre ? Vincent Meslet, le directeur général de Newen France, producteur de la série, a donné de nouveaux éléments à ce sujet.

Il ne s'agira pas d'une simple suite, mais d'une nouvelle création. Nous constituons une équipe mêlant des auteurs nouveaux aux héritiers de 'Plus belle la vie'. Avec l'ambition d'insuffler un nouveau dynamisme. La série doit embarquer les fans de la première heure et s'ouvrir en même temps à de nouveaux publics peu familiers de la marque.

Le groupe TF1 a donc décidé de rester fidèle à certains éléments incontournables de Plus belle la vie, comme des acteurs fétiches (Marwan Berreni, Sylvie Flepp ou encore Léa François), ou la ville (le décor qui restera Marseille). L'écriture de la série débutera cet été et le tournage se fera en octobre prochain. Des détails restent encore à définir, comme l'horaire de diffusion dans la grille de la chaîne, même s'il avait d'abord été annoncé une place en début d'après-midi.